Transfers KKD 2023/24: FC Emmen haalt middenvelder op uit de Eredivisie

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 09:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 02:24

De zomerse transferperiode is officieel geopend en dat betekent dat er weer de nodige transfers plaatsvinden. De transferperiode loopt tot en met 31 augustus 2023 en tot die tijd houdt Voetbalzone de laatste ontwikkelingen bij. In dit artikel vind je een overzicht van alle clubwisselingen op het een-na-hoogste niveau in Nederland: de Keuken Kampioen Divisie.

De laatste tien transfers in de Keuken Kampioen Divisie

Jorrit Smeets (Almere City —> FC Emmen)

Luke Mbete (Manchester City —> FC Den Bosch, huurdeal)

Mitchell van Rooijen (VVV-Venlo —> Ciudad Real)

Ömer Gündüz (TOP Oss —> Fethiyespor)

Ilias Bronkhorst (NEC —> FC Dordrecht)

Jeredy Hilterman (Almere City —> Willem II, huurdeal)

Noam Emeran (Manchester United —> FC Groningen)

Jerry van Wolfgang (transfervrij —> ADO Den Haag)

Mickey van der Hart (FC Emmen —> sc Heerenveen)

Dean van der Sluys (TOP Oss —> FK Jerv)

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

ADO DEN HAAG

Nieuw

Jerry van Wolfgang (transfervrij, contract tot medio 2024)

Daryl van Mieghem (afkomstig van FC Volendam, contract tot medio 2025)

Justin Che (gehuurd van van Brøndby IF)

Daniel Granli (afkomstig van Aalborg BK, contract tot medio 2025)

Joel Ideho (afkomstig van Arsenal, contract tot medio 2025)

Henk Veerman (gehuurd van FC Volendam)

Henri Koudossou (gehuurd van FC Augsburg)

Matteo Waem (afkomstig van MVV Maastricht, contract tot medio 2026)

Kürsad Sürmeli (afkomstig van Altinordu FK, contract tot medio 2025) *

Weg

Nick Broekhuizen (vertrokken naar Quick Boys)

Marius van Mil (vertrokken naar Excelsior Maasluis)

Mario Bilate (vertrokken naar Kozakken Boys)

Xander Severina (vertrokken naar Partizan Belgrado)

Onur Demir (vertrokken naar Alanyaspor)

Dirk Carlson (vertrokken naar Sankt Pölten)

Finn van Breemen (vertrokken naar FC Basel)

Luuk Koopmans (vertrokken naar Fortuna Sittard)

Boy Kemper (vertrokken naar NAC Breda)

Amar Catic (vertrokken naar Wehen Wiesbaden)

Joey Sleegers (vertrokken naar FC Eindhoven)

Michael Mulder (transfervrij)

Max de Waal (werd gehuurd van Jong Ajax)

Mohammed Akharaz (werd gehuurd van Jong FC Utrecht)

Sonny Stevens (werd gehuurd van OFI Kreta)

Titouan Thomas (werd gehuurd van Estoril Praia)

Denzel Hall (werd gehuurd van Feyenoord)

Joël Zwarts (werd gehuurd van SSV Jahn Regensburg)

Jordy Wehrmann (werd gehuurd van FC Luzern)

SC CAMBUUR

Nieuw

Gabi Caschili (afkomstig van PEC Zwolle, contract tot medio 2025) *

Milan de Koe (afkomstig van Harkemase Boys, contract tot medio 2024) *

Youns El Hilali (afkomstig van AC Milan, contract tot medio 2025) *

Yanick van Osch (afkomstig van Fortuna Sittard, contract tot medio 2026)

Fedde de Jong (afkomstig van Jong AZ, contract tot medio 2026)

Remco Balk (afkomstig van FC Utrecht, contract tot medio 2025) *

Weg

Navarone Foor (vertrokken naar Karmiotissa)

Björn Johnsen (vertrokken naar FC Seoul)

Mees Hoedemakers (vertrokken naar NEC)

Calvin Mac-Intosh (vertrokken naar TOP Oss)

Mitchel Paulissen (vertrokken naar Lee Man FC)

David Sambissa (vertrokken naar Istanbulspor)

Sai van Wermeskerken (transfervrij)

Robin Maulun (transfervrij)

Robbin Ruiter (transfervrij)

Doke Schmidt (transfervrij)

Jamie Jacobs (transfervrij)

João Virgínia (werd gehuurd van Everton)

Felix Mambimbi (werd gehuurd van Young Boys)

Mimoun Mahi (werd gehuurd van FC Utrecht)

DE GRAAFSCHAP

Nieuw

Simon Colyn (afkomstig van Jong PSV, contract tot medio 2025)

David Flakus Bosilj (gehuurd van Hellas Verona) **

Mimoun Mahi (afkomstig van FC Utrecht, contract tot medio 2026)

Thijs Jansen (gehuurd van Feyenoord)

Blnd Hassan (afkomstig uit jeugdopleiding, contract tot medio 2025)

Donny Warmerdam (afkomstig van Jong Ajax, contract tot medio 2025) *

Tristan van Gilst (afkomstig van PEC Zwolle, contract tot medio 2024) *

Mees Bakker (afkomstig van Jong AZ, contract tot medio 2024) *

Weg

Giovanni Korte (vertrokken naar TOP Oss)

Mees Kaandorp (vertrokken naar Telstar)

Milan Hilderink (vertrokken naar Ciudad Real)

Charlison Benschop (vertrokken naar Wuppertaler SV)

Hidde Jurjus (vertrokken naar FC Groningen)

Sisqo Lever (vertrokken naar Almere City)

Pim Lukassen (vertrokken naar Almere City)

Siem de Jong (gestopt)

Robin Schouten (werd gehuurd van SönderjyskE)

Joel Valencia (werd gehuurd van Brentford)

FC DEN BOSCH

Nieuw

Luke Mbete (gehuurd van Manchester City)

Jakub Ojrzynski (gehuurd van Liverpool)

Ricardo Henning (afkomstig van WSG Tirol, contract tot medio 2025) *

Kacper Kostorz (gehuurd van Pogon Szczecin) **

Joey Roggeveen (afkomstig van Jong Ajax, contract tot medio 2025) *

Yuya Ikeshita (afkomstig van FC Utrecht, contract tot medio 2025) *

Vieiri Kotzebue (afkomstig van NAC Breda, contract tot medio 2026)

Jaron Vicario (afkomstig van SV Straelen, contract tot medio 2025)

Shalva Ogbaidze (afkomstig van Viktoria Berlin, contractduur onbekend)

Weg

Joey Konings (vertrokken naar FC Emmen)

Jordy van der Winden (gestopt)

Timo Regouin (vertrokken naar KFC Turnhout)

Jorn van Hedel (vertrokken naar De Treffers)

Wouter van der Steen (vertrokken naar Helmond Sport)

Konrad Sikking (gestopt)

Ibane Bowat (werd gehuurd van Fulham)

Evangelos Patoulidis (werd gehuurd van KV Oostende)

Nikolaj Möller (werd gehuurd van Arsenal)

Dylan Ryan (transfervrij)

FC DORDRECHT

Nieuw

Ilias Bronkhorst (afkomstig van NEC, contract tot medio 2024) *

Luca Plogmann (gehuurd van Go Ahead Eagles)

Rocco Shein (afkomstig van FC Utrecht, contract tot medio 2026)

Rene Kriwak (afkomstig van Rapid Wien, contract tot medio 2025) *

Jeffrey Owusu (afkomstig van PEC Zwolle, contract tot medio 2024) *

John Hilton (afkomstig van Koninklijke HFC, contract tot medio 2025) *

Antef Tsoungi (gehuurd van Feyenoord)

Guus Baars (gehuurd van Feyenoord)

Ilias Sebaoui (gehuurd van Feyenoord)

Shiloh ‘t Zand (gehuurd van Feyenoord)

Weg

Devon Koswal (vertrokken naar Telstar)

Liam Bossin (vertrokken naar KV Oostende)

Samuele Longo (vertrokken naar PAS Lamia)

Anouar El Azzouzi (vertrokken naar PEC Zwolle)

Sahverdi Cetin (vertrokken naar Ankara Keciörengücü)

Sergio Tremour (vertrokken naar Kozakken Boys)

Samuele Longo (transfervrij)

Alessio Miceli (transfervrij)

Ruggero Mannes (transfervrij)

Mauro Savastano (transfervrij)

Toine van Huizen (transfervrij)

Vincent Schippers (transfervrij)

Tidjany Touré (werd gehuurd van Feyenoord)

FC EINDHOVEN

Nieuw

August Priske Flyger (gehuurd van FC Midtjylland)

Tibo Persyn (na seizoen huur definitief overgenomen van Internazionale, contract tot medio 2025)

Jorn Brondeel (afkomstig van SK Beveren, contract tot medio 2026)

Joey Sleegers (afkomstig van ADO Den Haag, contract tot medio 2025)

Maarten Swerts (transfervrij, contract tot medio 2025)

David Garden (afkomstig van Jong Sparta Rotterdam, contract tot medio 2025) *

Farouq Limouri (afkomstig van Jong Sparta Rotterdam, contract tot medio 2024) *

Sven Simons (afkomstig van Jong PSV, contract tot medio 2025) *

Mitchel van Rosmalen (werd verhuurd aan VV UNA)

Weg

Jarno Janssen (vertrokken naar 1. FC Bocholt)

Dalton Enokpa (vertrokken naar Antequera)

Brian De Keersmaecker (vertrokken naar Heracles Almelo)

TJ Odunze (vertrokken naar RKSV Nuenen)

Cas Faber (vertrokken naar VV UNA)

Moussa Sanoh (transfervrij)

Youness Mokhtar (transfervrij)

Koen Oostenbrink (transfervrij)

Pieter Bogaers (transfervrij)

Nigel Bertrams (gestopt)

Charles-Andreas Brym (werd gehuurd van Sparta Rotterdam)

Naoufal Bannis (werd gehuurd van Feyenoord)

Lamine Diaby-Fadiga (werd gehuurd van Paris FC)

FC EMMEN

Nieuw

Jorrit Smeets (afkomstig van Almere City, contract tot medio 2024)

Joey Konings (afkomstig van FC Den Bosch, contract tot medio 2025)

Robin Schouten (afkomstig van SönderjyskE, contract tot medio 2025)

Desley Ubbink (afkomstig van UTA Arad, contract tot medio 2024) *

Patrick Brouwer (gehuurd van Sparta Rotterdam) **

Piotr Parzyszek (afkomstig van CD Leganés, contract tot medio 2024) *

Charli Landu (transfervrij, contract tot medio 2025)

Jan Hoekstra (afkomstig van FC Groningen, contract tot medio 2026)

Weg

Mickey van der Hart (vertrokken naar sc Heerenveen)

Mike van Beijnen (transfervrij)

Jasin Assehnoun (vertrokken naar Velje BK)

Oussama Darfalou (vertrokken naar Chabab Belouizdad)

Ole Romeny (vertrokken naar FC Utrecht)

Miguel Araujo (vertrokken naar Portland Timbers)

Mohamed Bouchouari (werd gehuurd van Anderlecht)

Azzeddine Toufiqui (transfervrij)

Arnaud Luzayadio (transfervrij)

Metehan Güçlü (transfervrij)

Mark Diemers (transfervrij)

Richairo Zivkovic (transfervrij)

Jeroen Veldmate (transfervrij)

Max Wolfs (transfervrij)

Mart Lieder (transfervrij)

Keziah Veendorp (vertrokken naar Bengaluru FC)

Ben Scholte (transfervrij)

FC GRONINGEN

Nieuw

Noam Emeran (afkomstig van Manchester United, contract tot medio 2027)

Leandro Bacuna (afkomstig van Watford, contract tot medio 2025) *

Kristian Lien (afkomstig van Mjøndalen IF, contract tot medio medio 2027) *

Marvin Peersman (afkomstig van Aris Saloniki, contract tot medio 2026)

Kevin van Veen (afkomstig van Motherwell, contract tot medio 2026)

Marco Rente (afkomstig van Heracles Almelo, contract tot medio 2027)

Daniël Beukers (afkomstig van AZ Onder 19, contract tot medio 2027)

Hidde Jurjus (afkomstig van De Graafschap, contract tot medio 2025) *

Romano Postema (werd verhuurd aan Roda JC Kerkrade)

Fofin Turay (doorgeschoven van FC Groningen Onder 21)

Maxim Mariani (doorgeschoven van FC Groningen Onder 21)

Dirk Baron (doorgeschoven van FC Groningen Onder 21)

Kian Slor (doorgeschoven van FC Groningen Onder 21)

Weg

Peter Leeuwenburgh (vertrokken naar Apollon Limassol)

Jan de Boer (vertrokken naar VVV-Venlo)

Jan Hoekstra (vertrokken naar FC Emmen)

Yahya Kalley (vertrokken naar IFK Norrköping)

Marin Sverko (vertrokken naar Venezia)

Jetro Willems (vertrokken naar Heracles Almelo)

Damil Dankerlui (vertrokken naar Panserraikos)

Ricardo Pepi (werd gehuurd van FC Augsburg)

Mads Bech Sørensen (werd gehuurd van Brentford)

Matej Chalus (werd gehuurd van Malmö FF)

Oliver Antman (werd gehuurd van Nordsjaelland)

Elvis Manu (werd gehuurd van Botev Plovdiv)

Aimar Sher (werd gehuurd van Spezia)

HELMOND SPORT

Nieuw

Mohamed Mallahi (afkomstig van Jong FC Utrecht, contract tot medio 2025)

Doke Schmidt (afkomstig van SC Cambuur, contract tot medio 2024)

Álvaro Marín (gehuurd van Athletic Club)

Mohamed Amin Doudah (gehuurd van KV Mechelen)

Pius Krätschmer (afkomstig van 1. FC Saarbrücken, contract tot medio 2024) *

Giannis-Fivos Botos (afkomstig van AEK Athene, contract tot medio 2025) *

Michael Chacón (afkomstig van Excelsior, contract tot medio 2025)

Michel Ludwig (afkomstig van Borussia Dortmund Onder 19, contract tot medio 2025) *

Wouter van der Steen (afkomstig van FC Den Bosch, contract tot medio 2025) *

Noé Rottiers (gehuurd van KV Mechelen)

Joseph Amuzu (gehuurd van KV Mechelen)

Weg

David Mistrafovic (vertrokken naar NK Varazdin)

Jafar Arias (vertrokken naar Manfredonia)

Marcus Scholten (vertrokken naar Quick Boys)

Eros Maddy (vertrokken naar AJ Auxerre)

Dylan van Diepen (vertrokken naar vv Gemert)

Mike Havekotte (vertrokken naar TOP Oss)

Jelle Goselink (vertrokken naar Borneo FC)

Tom Beugelsdijk (transfervrij)

Emir Terzi (transfervrij)

Ahmed Azmi (transfervrij)

Robin Mantel (transfervrij)

Chris Kalulika (werd gehuurd van KV Mechelen)

Jarno Lion (werd gehuurd van KV Mechelen)

Gaétan Bosiers (werd gehuurd van KV Mechelen)

JONG AJAX

Nieuw

Yoram Boerhout (doorgeschoven van Ajax Onder 18)

Nassef Chourak (doorgeschoven van Ajax Onder 18)

Rida Chadid (doorgeschoven van Ajax Onder 18)

David Kalokoh (doorgeschoven van Ajax Onder 18)

Oualid Agougil (doorgeschoven van Ajax Onder 18)

Weg

Donny Warmerdam (vertrokken naar De Graafschap)

Max de Waal (vertrokken naar Willem II)

Sontje Hansen (vertrokken naar NEC)

Joey Roggeveen (vertrokken naar FC Den Bosch)

Patrickson Delgado (werd gehuurd van Independiente del Valle)

JONG AZ

Nieuw

-

Weg

Fedde de Jong (vertrokken naar SC Cambuur)

Vasilios Pavlidis (vertrokken naar TOP Oss)

Ernest Poku (doorgeschoven naar AZ 1)

Wouter Goes (doorgeschoven naar AZ 1)

Mexx Meerdink (doorgeschoven naar AZ 1)

Lewis Schouten (doorgeschoven naar AZ 1)

Rome Jayden Owusu-Oduro (doorgeschoven naar AZ 1)

JONG PSV

Nieuw

Lars Putters (doorgeschoven van PSV Onder 18)

Muhlis Dagasan (doorgeschoven van PSV Onder 18)

Tai Abed (doorgeschoven van PSV Onder 18)

Yaël Gil y Muiños (doorgeschoven van PSV Onder 18)

Jamal Gonzaga (doorgeschoven van PSV Onder 18)

Sami Bouhoudane (doorgeschoven van PSV Onder 17)

Weg

Simon Colyn (vertrokken naar De Graafschap)

Mohamed Amin Doudah (vertrokken naar KV Mechelen)

Jenson Seelt (vertrokken naar Sunderland)

Chahid El Allachi (vertrokken naar PEC Zwolle Onder 21)

Mathijs Tielemans (vertrokken naar Vitesse)

Fedde Leysen (vertrokken naar Union Sint-Gillis)

Tyrick Bodak (vertrokken naar SC Cambuur)

Sven Simons (vertrokken naar FC Eindhoven)

Ilyas Bougafer (transfervrij)

D'Leanu Arts (transfervrij)

Mohammed Amin Doudah (transfervrij)

Dante Sealy (werd gehuurd van FC Dallas)

August Priske Flyger (werd gehuurd van FC Midtjylland)

JONG FC UTRECHT

Nieuw

Rickson van Hees (afkomstig van FC Twente/Heracles Almelo Onder 21, contract tot medio 2024) *

Emil Rohd (afkomstig van FC Kopenhagen Onder 19, contract tot medio 2025) *

Björn Hardley (afkomstig van Manchester United Onder 21, contract tot medio 2025)

Neal Viereck (afkomstig van Ajax Onder 18, contract tot medio 2025) *

Devin Remie (afkomstig van Feyenoord Onder 21)

Wessel Kooy (doorgeschoven van FC Utrecht Onder 18)

Rafik El Arguioui (doorgeschoven van FC Utrecht Onder 18)

Mees Akkerman (doorgeschoven van FC Utrecht Onder 18)

Nordin Bukala (doorgeschoven van FC Utrecht Onder 18)

Nazjir Held (doorgeschoven van FC Utrecht Onder 18)

Per Kloosterboer (doorgeschoven van FC Utrecht Onder 18)

Jesse van de Haar (doorgeschoven van FC Utrecht Onder 18)

Mohamed Mallahi (werd verhuurd aan Roda JC Kerkrade)

Joshua Mukeh (werd verhuurd aan TOP Oss)

Mohammed Akharaz (werd verhuurd aan ADO Den Haag)

Weg

Christopher Mamengi (vertrokken naar Almere City)

Mohamed Mallahi (vertrokken naar Helmond Sport)

Gio-Renys Felicia (transfervrij)

Dion Versluis (vertrokken naar Jong NAC Breda)

Derensili Sanches Fernandes (vertrokken naar Excelsior)

Dylan Timber (vertrokken naar VVV-Venlo)

Yuya Ikeshita (vertrokken naar FC Den Bosch)

Jordy Steins (vertrokken naar Roda JC Kerkrade)

Reda Akmum (transfervrij)

Julliani Eersteling (transfervrij)

Eliano Reijnders (werd gehuurd van PEC Zwolle)

MVV MAASTRICHT

Nieuw

Tunahan Tasci (gehuurd van Fortuna Sittard)

Bryant Nieling (gehuurd van Fortuna Sittard)

Özgür Aktas (afkomstig van Telstar, contract tot medio 2025)

Bryan Smeets (transfervrij, contract tot medio 2026)

Ferre Slegers (afkomstig van Sint-Truidense VV, contract tot medio 2025) *

Wout Coomans (afkomstig van Thes Sport, contract tot medio 2025) *

Rayan Buifrahi (afkomstig van KV Oostende, contract tot medio 2025) *

Kanou Sy (afkomstig van KRC Genk, contractduur onbekend)

Niels Martens (transfervrij, contractduur onbekend)

Weg

Rayan El Azrak (vertrokken naar US Triestina)

Jimmy Vijgen (vertrokken naar KS Hasselt)

Matteo Waem (vertrokken naar ADO Den Haag)

Sven Blummel (vertrokken naar HNK Gorica)

Ruben van Bommel (vertrokken naar AZ)

Thomas van Bommel (vertrokken naar Patro Eisden)

Lorenzo Noviello (vertrokken naar VV Bochelt)

Logan Ancion (vertrokken naar RCS Verlaine)

Orhan Dzepar (transfervrij)

Matteo Waem (vertrokken naar ADO Den Haag)

Jarne Steuckers (werd gehuurd van Sint-Truidense VV)

Rein Van Helden (werd gehuurd van Sint-Truidense VV)

NAC BREDA

Nieuw

Sigurd Haugen (gehuurd van Aarhus GF) *

Roy Kuijpers (afkomstig van RKC Waalwijk, contract tot medio 2025) *

Patriot Sejdiu (gehuurd van Malmö FF) **

Clint Leemans (transfervrij, contract tot medio 2026)

Jan Van den Bergh (afkomstig van Beerschot, contract tot medio 2026)

Boy Kemper (afkomstig van ADO Den Haag, contract tot medio 2026)

Dominik Janosek (afkomstig van FK Pardubice, contract tot medio 2025) *

Tein Troost (afkomstig van Feyenoord, contract tot medio 2026) *

Matthew Garbett (optie tot koop gelicht, contract tot medio 2025) *

Weg

Jarchinio Antonia (vertrokken naar SV TEC)

Moreno Rutten (vertrokken naar VVV-Venlo)

Ezechiel Banzuzi (vertrokken naar OH Leuven)

Vieiri Kotzebue (vertrokken naar FC Den Bosch)

Odysseus Velanas (vertrokken naar PEC Zwolle)

Danny Bakker (transfervrij)

Kaj de Rooij (transfervrij)

Tijs Velthuis (werd gehuurd van Jong AZ)

Jesaja Herrmann (werd gehuurd van KV Kortrijk)

Anselmo García MacNulty (werd gehuurd van VfL Wolfsburg)

Fabio Di Michele Sánchez (werd gehuurd van VfL Wolfsburg)

RODA JC KERKRADE

Nieuw

Koen Bucker (afkomstig van Heracles Almelo, contract tot medio 2025) *

Laurit Krasniqi (gehuurd van Royal Antwerp)

Marvin Pourié (afkomstig van SV Meppen, contract tot medio 2024)

Maximilian Schmid (gehuurd van 1. FC Köln)

Enrique Peña Zauner (afkomstig van Eintracht Braunschweig, contract tot medio 2024) *

Brian Koglin (afkomstig van VVV-Venlo, contract tot medio 2025)

Walid Ould-Chikh (afkomstig van FC Volendam, huur)

Wesley Spieringhs (afkomstig van Willem II, contract tot 2025) *

Matisse Didden (afkomstig van KRC Genk, contract tot 2025)

Rodney Kongolo (transfervrij, contract tot medio 2025)

Fabio Sposito (afkomstig van Roda JC Onder 21, contract tot medio 2024) *

Laurit Krasniqi (afkomstig van Royal Antwerp, huur)

Koen Bucker (afkomstig van Heracles Almelo, contract tot medio 2025) *

Weg

Guus Joppen (vertrokken naar De Treffers)

Dylan Vente (vertrokken naar Hibernian FC)

Terrence Douglas (vertrokken naar NK Istra)

Xander Lambrix (vertrokken naar TOP Oss)

Ali Borak (vertrokken naar 1. FC Bocholt)

Florian Mayer (vertrokken naar 1. FC Bocholt)

Bryan Limbombe (vertrokken naar Heracles Almelo)

Ted van de Pavert (transfervrij)

Dylan Vranken (transfervrij)

Mohamed Mallahi (werd gehuurd van FC Utrecht)

Lennard Hartjes (werd gehuurd van Feyenoord)

Moritz Nicolas (werd gehuurd van Borussia Mönchengladbach)

Romano Postema (werd gehuurd van FC Groningen)

Jesse Schuurman (werd gehuurd van De Graafschap)

TELSTAR

Nieuw

Devon Koswal (afkomstig van FC Dordrecht, amateurbasis)

Mohammed Tahiri (afkomstig van Sparta Rotterdam, contract tot medio 2024) *

Mees Kaandorp (afkomstig van De Graafschap, contract tot medio 2025)

Zakaria Eddahchouri (afkomstig van Koninklijke HFC, contract tot medio 2024) *

Youssef El Kachati (afkomstig van Quick Boys, contract tot medio 2024) *

Sebbe Augustijns (afkomstig van RKC Waalwijk, contract tot medio 2024) *

Lassana Faye (afkomstig van York United, contract tot medio 2024) *

Weg

Anass Najah (vertrokken naar FK Sabail)

Niels van Wetten (vertrokken naar Oskarshamns AIK)

Özgür Aktas (vertrokken naar MVV Maastricht)

Jonathan Mulder (transfervrij)

Anwar Bensabouh (transfervrij)

Glynor Plet (transfervrij)

DJ Buffonge (transfervrij)

Delvechio Blackson (transfervrij)

Koen Blommestijn (werd gehuurd van FC Volendam)

David Min (werd gehuurd van RKC Waalwijk)

TOP OSS

Nieuw

Giovanni Korte (afkomstig van De Graafschap, contract tot medio 2025)

Sven Zitman (afkomstig van PEC Zwolle, contract tot medio 2025) *

Maxim van Peer (gehuurd van NEC)

Julian Kuijpers (gehuurd van NEC)

Thomas Cox (gehuurd van NEC)

Maarten Schouten (gehuurd van NEC)

Guus Gertsen (gehuurd van NEC)

Konstantinos Doumtsios (afkomstig van APO Levadiakos, contract tot medio 2024) *

Enrico Dueñas (afkomstig van FC Cartagena, contract tot medio 2025) *

Jonathan Mulder (afkomstig van Telstar, contract tot medio 2024) *

Joshua Eijgenraam (gehuurd van Excelsior)

Amine Rehmi (afkomstig van Jong SC Cambuur, contract tot medio 2025) *

Xander Lambrix (afkomstig van Roda JC Kerkrade, contract tot medio 2024) *

Calvin Mac-Intosch (afkomstig van SC Cambuur, contract tot medio 2025)

Mike Havekotte (afkomstig van Helmond Sport, contract tot medio 2025)

Vasilios Pavlidis (afkomstig van AZ, contract tot medio 2024) *

Weg

Dean van der Sluys (vertrokken naar FK Jerv)

Ömer Gündüz (vertrokken naar Fethiyespor)

Toshio Lake (vertrokken naar PAS Lamia)

Justin Mathieu (vertrokken naar FC Noah)

Kay Tejan (vertrokken naar LKS Lódz)

Richonell Margaret (vertrokken naar RKC Waalwijk)

Kyvon Leidsman (vertrokken naar Quick Boys)

Job Schuurman (vertrokken naar UDI '19)

Luca Everink (vertrokken naar Go Ahead Eagles)

Jearl Margaritha (vertrokken naar Sabah FK)

Lorenzo Piqué (vertrokken naar Kozakken Boys)

Rick Stuy van den Herik (transfervrij)

Milan Hilderink (werd gehuurd van De Graafschap)

Jonas Clein (werd gehuurd van NEC)

Daan Maas (werd gehuurd van NEC)

Morgan Zouan (werd gehuurd van NEC)

Joep van der Sluijs (werd gehuurd van NEC)

Bradly van Hoeven (werd gehuurd van Almere City)

Joshua Mukeh (werd gehuurd van FC Utrecht)

Thijs Jansen (werd gehuurd van Feyenoord)

VVV-VENLO

Nieuw

Roel Janssen (afkomstig van Fortuna Sittard, contract tot medio 2024)

Moreno Rutten (afkomstig van NAC Breda, contract tot medio 2024)

Michalis Kosidis (gehuurd van AEK Athene)

Elias Sierra (afkomstig van Heracles Almelo, contract tot medio 2025) *

Jan de Boer (afkomstig van FC Groningen, contract tot medio 2025) *

Dylan Timber (afkomstig van FC Utrecht, contract tot medio 2026)

Martijn Berden (afkomstig van Go Ahead Eagles, contract tot medio 2025)

Weg

Mitchell van Rooijen (vertrokken naar Ciudad Real)

Nick Venema (vertrokken naar Valenciennes)

Ennio van der Gouw (vertrokken naar Zulte Waregem)

Özcan Yasar (vertrokken naar Fethiyespor)

Sven Braken (vertrokken naar KMSK Deize)

Lukas Zima (vertrokken naar Petrolul)

Brian Koglin (vertrokken naar Roda JC Kerkrade)

Tristan Dekker (transfervrij)

Brian Koglin (transfervrij)

Yahcuroo Roemer (transfervrij)

Kees de Boer (transfervrij)

Carl Johansson (transfervrij)

Kristófer Kristinsson (vertrokken naar Breidablik Kópavogur)

Daan Huisman (werd gehuurd van Vitesse)

WILLEM II

Nieuw

Jeredy Hilterman (gehuurd van Almere City)

Patrick Joosten (afkomstig van Apollon Limassol, contract tot medio 2025)

Raffael Behounek (afkomstig van WSG Tirol, contract tot medio 2026)

Max de Waal (afkomstig van Jong Ajax, contract tot medio 2026)

Weg

Lucas Woudenberg (vertrokken naar Valenciennes)

Pol Llonch (vertrokken naar Ponferradina)

Kostas Lamprou (vertrokken naar Willem II)

Wesley Spieringhs (vertrokken naar Roda JC Kerkrade)

Elton Kabangu (vertrokken naar Union Sint-Gillis)

Leeroy Owusu (vertrokken naar Odense BK)

Wessel Dammers (vertrokken naar Randers FC)

Jizz Hornkamp (vertrokken naar Heracles Almelo)

Uitleg:

*Met optie op nog een jaar

** Met optie tot koop

De redactie van Voetbalzone houdt dit overzicht nauwgezet bij. Ontbreekt er een transfer? Laat het hieronder weten in de reacties of stuur een mailtje naar de redactie: editors@voetbalzone.nl