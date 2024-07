Transfers Keuken Kampioen Divisie 2024/25: Excelsior doet zaken met Feyenoord

De zomerse transferperiode is officieel geopend en dat betekent dat er weer de nodige transfers plaatsvinden. De transferperiode loopt tot en met 31 augustus 2024 en tot die tijd houdt Voetbalzone de laatste ontwikkelingen bij. In dit artikel vind je een overzicht van alle clubwisselingen in de Keuken Kampioen Divisie.

Tien nieuwste transfers

Lennard Hartjes (Feyenoord -> Excelsior)

Melle Meulensteen (Vitesse -> Sampdoria)

Jort van der Sande (ADO Den Haag -> Dundee United)

Sven van Doorm (FC Eindhoven -> HHC Hardenberg)

Yaël Liesdek (Telstar -> Akademisk BK)

Joeri Schroijen (Helmond Sport -> FC Wezel Sport)

Sven Braken (Deinze -> MVV Maastricht)

Ilano Silva Timas (Excelsior Maassluis -> MVV Maastricht)

Bartlomiej Smolarczyk (FC Dordrecht -> Korona Kielce)

Dailon Rocha Livramento (MVV Maastricht -> Hellas Verona)

ADO DEN HAAG

Nieuw

Steven van der Sloot (afkomstig van Schalke 04, contract tot medio 2026)

Weg

Jort van der Sande (vertrokken naar Dundee United)

Tyrese Asante (vertrokken naar Maccabi Tel Aviv)

Sacha Komljenovic (vertrokken naar Banik Ostrava)

Malik Sellouki (transfervrij)

Bart van Hintum (vertrokken naar Alcmaria Victrix)

Gylermo Siereveld (vertrokken naar Terrassa FC)

Henri Koudossou (werd gehuurd van FC Augsburg)

Justin Ché (werd gehuurd van Brøndby IF)

Henk Veerman (werd gehuurd van FC Volendam)

Amir Absalem (transfervrij)

Dhoraso Klas (vertrokken naar KMSK Deinze)

Daryl Werker (transfervrij)

Jerry van Wolfgang (transfervrij)

Nick Marsman (transfervrij)

Mohamed Hamdaoui (transfervrij)

SC CAMBUUR

Nieuw

Tony Rölke (afkomstig van Hertha BSC, contract tot medio 2026)*

Benjamin Pauwels (afkomstig van Beerschot, contract tot medio 2027)

Michael de Leeuw (afkomstig van Willem II, contract tot medio 2025)

Bryant Nieling (afkomstig van Fortuna Sittard, contract tot medio 2027)*

Nicky Souren (afkomstig van MVV Maastricht, contract tot medio 2027)

Bram Marsman (afkomstig van SC Cambuur Onder 21)

Tyrique Mercera (afkomstig van SC Cambuur Onder 21)

Youns El Hilali (werd verhuurd aan FC Arzignano Valchiampo)

Silvester van der Water (werd verhuurd aan PEC Zwolle)

Thijs Jansen (afkomstig van Feyenoord, contract tot medio 2027)

Weg

Youns El Hilali (transfervrij)

Milan de Koe (vertrokken naar vv Staphorst)

Vito Wormgoor (vertrokken naar DOVO)

Agustín Anello (werd gehuurd van Sparta Rotterdam)

Sekou Sylla (transfervrij)

Jhondly van der Meer (transfervrij)

Marco Tol (transfervrij)

Roberts Uldrikis (vertrokken naar Kallithea)

Michael Breij (transfervrij)

FC DEN BOSCH

Nieuw

Denzel Kuijpers (afkomstig van PEC Zwolle, contract tot medio 2026)*

Mees Bakker (afkomstig van De Graafschap, contract tot medio 2027)

Pepijn van de Merbel (afkomstig van NAC Breda, contract tot medio 2026)*

Thijs van Leeuwen (afkomstig van TOP Oss, contract tot medio 2026) *

Stan Henderikx (afkomstig van VVV-Venlo, contract tot medio 2027)

Hicham Acheffay (was clubloos, contract tot medio 2026)

Byron Burgering (afkomstig van GVVV, contract tot medio 2026)

Törles Knöll (afkomstig van NK Vukovar, contract tot medio 2026)*

Tjemme Bijlsma (afkomstig van FC Den Bosch Onder 18)

Rhino Goutier (werd verhuurd aan Cebu FC)

Mikulás Bakala (afkomstig van FK Zeleziarne Podbrezova, contract tot medio 2027)*

Weg

Jaron Vicario (vertrokken naar Triestina)

Tomas Kalinauskas (vertrokken naar Burton Albion)

Kacper Kostorz (werd gehuurd van Pogon Szczecin)

Luke Mbete (werd gehuurd van Manchester City)

Jakub Ojrzynski (werd gehuurd van Liverpool)

Salah-Eddine Oulad M'Hand (werd gehuurd van Arsenal)

Krisztián Hegyi (werd gehuurd van West Ham United)

DE GRAAFSCHAP

Nieuw

Yannick Eduardo (gehuurd van RB Leipzig)

Stan Kremers (afkomstig van Jong Ajax, contract tot medio 2026)

Jesse van de Haar (gehuurd van Jong FC Utrecht)

Weg

Devin Haen (vertrokken naar Feyenoord, verhuurd aan FC Dordrecht)

Jim van der Logt (vertrokken naar FC Twente/Heracles Almelo Onder 21)

Jesper van Riel (vertrokken naar Jong FC Utrecht)

Mees Bakker (vertrokken naar FC Den Bosch)

Edwin Danquah (vertrokken naar Jong Excelsior)

Othniël Raterink (verhuurd aan Bayer Leverkusen)

Thijs Jansen (werd gehuurd van Feyenoord)

David Flakus Bosilj (werd gehuurd van Hellas Verona)

Jardell Kanga (werd gehuurd van Bayer Leverkusen)

Basar Önal (vertrokken naar NEC)

FC DORDRECHT

Nieuw

Liam Bossin (afkomstig van KV Oostende, contract tot medio 2026)*

Joshua Pynadath (afkomstig van Jong AZ, contract tot medio 2026)*

Devin Haen (gehuurd van Feyenoord)

Joseph Amuzu (afkomstig van KV Mechelen, contract tot medio 2027)*

Igor Daniel da Silva (afkomstig van Laranja Mecânica, contract tot medio 2026)*

Ben Scholte (afkomstig van FC Emmen, contract tot medio 2026)

Sem Valk (afkomstig van Feyenoord Onder 21, contract tot medio 2026)*

Dean Zandbergen (afkomstig van Jong Sparta Rotterdam, contract tot medio 2026)*

Reda Akmum (afkomstig van Jong FC Utrecht, contract tot medio 2025)*

Joep van der Sluijs (afkomstig van Feyenoord Onder 21, contract tot medio 2025)*

Lorenzo Codutti (afkomstig van FC Vado, contract tot medio 2026)*

Weg

Bartlomiej Smolarczyk (vertrokken naar Korona Kielce)

Tim Receveur (transfervrij)

Ruben Kluivert (vertrokken naar Casa Pia)

Pepijn Doesburg (vertrokken naar VVV-Venlo)

Mathis Suray (vertrokken naar Go Ahead Eagles)

Ilias Bronkhorst (transfervrij)

Trevor Doornbusch (transfervrij)

Jeffrey Owusu (transfervrij)

Elso Brito (transfervrij)

Benjamin Reemst (transfervrij)

Ilias Sebaoui (werd gehuurd van Feyenoord)

Antef Tsoungui (werd gehuurd van Feyenoord)

Shiloh ’t Zand (werd gehuurd van Feyenoord)

Korede Osundina (werd gehuurd van Feyenoord)

Dylan Mbayo (werd gehuurd van KV Kortrijk)

Luca Plogmann (werd gehuurd van Go Ahead Eagles)

Adrian Segecic (werd gehuurd van Sydney FC)

FC EINDHOVEN

Nieuw

Boris van Schuppen (afkomstig van NAC Breda, contract tot 2025)*

Sven Blummel (afkomstig van HNK Gorica, contract tot medio 2026)

Yaël Gil y Muiños (afkomstig van Jong PSV, contract op amateurbasis)

Weg

Mitchel van Rosmalen (vertrokken naar Blauw Geel '38)

Jasper Dahlhaus (vertrokken naar Fortuna Sittard)

Tom Sas (vertrokken naar Kozakken Boys)

Mawouna Amevor (vertrokken naar FC Volendam)

Justin Ogenia (transfervrij)

Sven van Doorm (vertrokken naar HHC Hardenberg)

Rodrigo Rêgo (vertrokken naar Varzim)

Pjotr Kestens (transfervrij)

Mart Lieder (gestopt)

Luuk Wouters (werd gehuurd van RKC Waalwijk)

August Priske (werd gehuurd van FC Midtjylland)

FC EMMEN

Nieuw

Jorginho Soares (afkomstig van Telstar, contract tot medio 2026)*

Franck Evina (afkomstig van SV Sandhausen, contract tot medio 2026)

Alaa Bakir (afkomstig van MSV Duisburg, contract tot medio 2026)

Adrian Rogulj (afkomstig van Ørn Horten, contract tot medio 2026)*

Jalen Hawkins (afkomstig van Waldhof Mannheim, contract tot medio 2026)*

Tim Geypens (afkomstig van FC Twente/Heracles Almelo, contract tot medio 2026)*

Robin Jalving (afkomstig van Heracles Almelo, contract tot medio 2026)*

Luca Unbehaun (afkomstig van SC Verl, contract tot medio 2026)

Djenahro Nunumete (afkomstig van sc Heerenveen, contract tot medio 2026)*

Freddy Quispel (afkomstig van ACV Assen, contract tot medio 2026)

Pascal Mulder (afkomstig van HHC Hardenberg, contract tot medio 2025)*

Weg

Dennis Vos (transfervrij)

Julius Dirksen (vertrokken naar Go Ahead Eagles)

Desley Ubbink (vertrokken naar CS Cornivul)

Ben Scholte (vertrokken naar FC Dordrecht)

Eric Oelschlägel (transfervrij)

Lucas Bernadou (transfervrij)

Kyan van Dorp (transfervrij)

Lorenzo Burnet (transfervrij)

Maikel Kieftenbeld (transfervrij)

Michaël Heylen (transfervrij)

Piotr Parzyszek (vertrokken naar RDWM)

Patrick Brouwer (werd gehuurd van Sparta Rotterdam)

DJ Buffonge (transfervrij)

Jeff Hardeveld (transfervrij)

Maarten Pouwels (transfervrij)

Bradly van Hoeven (werd gehuurd van Almere City)

Vicente Besuijen (werd gehuurd van Aberdeen FC)

Jorrit Smeets (gestopt)

EXCELSIOR

Nieuw

Lennard Hartjes (afkomstig van Feyenoord, contract tot medio 2027)

Django Warmerdam (afkomstig van Sparta Rotterdam, contract tot medio 2026)

Calvin Raatsie (afkomstig van FC Utrecht, contract tot medio 2027)

Nesto Groen (afkomstig van Feyenoord, contract tot medio 2027)*

Joshua Eijgenraam (werd verhuurd aan TOP Oss)

Weg

Sven Nieuwpoort (gestopt)

Couhaib Driouech (vertrokken naar PSV)

Raphaël Eyongo (vertrokken naar La Louvière)

Siebe Horemans (vertrokken naar FC Utrecht)

Ian Smeulers (vertrokken naar Volos NPS)

Norbert Alblas (gestopt)

Stijn van Gassel (vertrokken naar NEC)

Serano Seymor (transfervrij)

Yassin Ayoub (transfervrij)

Redouan El Yaakoubi (transfervrij)

Julian Baas (vertrokken naar Sparta Rotterdam)

Lazaros Lamprou (vertrokken naar Raków)

Kenzo Goudmijn (werd gehuurd van AZ)

Troy Parrott (werd gehuurd van Tottenham Hotspur)

Cisse Sandra (werd gehuurd van Club Brugge)

Mimeirhel Benita (werd gehuurd van Feyenoord)

Lennard Hartjes (werd gehuurd van Feyenoord)

HELMOND SPORT

Nieuw

Dario Sits (gehuurd van Parma, met aankoopoptie)

Jonas Scholz (afkomstig van Fortuna Köln, contract tot medio 2026)*

Onesime Zimuangana (afkomstig van Jong PSV, contract tot medio 2025)

Kevin Aben (afkomstig van SV Someren, contract tot medio 2025)

Lars Zonneveld (afkomstig van Helmond Sport Onder 18, contract tot medio 2025)

Weg

Michael Chacón (vertrokken naar HB Köge)

Giannis-Fivos Botos (vertrokken naar Slavia Praag)

Mees Kreekels (transfervrij)

Bryan Van Hove (transfervrij)

Martijn Kaars (vertrokken naar FC Magdeburg)

Ramón ten Hove (vertrokken naar Kozakken Boys)

Robin Mantel (vertrokken naar Heracles Almelo)

Lucas Vankerkhoven (vertrokken naar Sporting Hasselt)

Håkon Lorentzen (vertrokken naar Sport)

Pius Krätschmer (transfervrij)

Arno Van Keilegom (vertrokken naar Dessel Sport)

Bram van Vlerken (transfervrij)

Joeri Schroijen (vertrokken naar FC Wezel Sport)

Doke Schmidt (transfervrij)

Peter van Ooijen (transfervrij)

Álvaro Marín (werd gehuurd van Athletic Club)

Joseph Amuzu (werd gehuurd van KV Mechelen)

Mohammed Amin Doudah (werd gehuurd van KV Mechelen)

JONG AJAX

Nieuw

Jorthy Mokio (afkomstig van AA Gent, contract tot medio 2027)

Jan Faberski (afkomstig van Ajax Onder 18)

Precious Ugwu (afkomstig van Ajax Onder 18)

Paul Reverson (afkomstig van Ajax Onder 18)

Dies Janse (afkomstig van Ajax Onder 18)

Lucas Jetten (afkomstig van Ajax Onder 18)

Skye Vink (afkomstig van Ajax Onder 18)

Kayden Wolff (afkomstig van Ajax Onder 18)

Don-Angelo Konadu (afkomstig van Ajax Onder 18)

Nick Verschuren (afkomstig van Ajax Onder 18)

Gerald Alders (afkomstig van Ajax Onder 18)

Olaf Gorter (afkomstig van Ajax Onder 18)

Christian Rasmussen (werd verhuurd aan FC Nordsjaelland)

Weg

Tristan Gooijer (verhuurd aan PEC Zwolle)

Raphaël Sarfo (vertrokken naar Patro Eisden)

Oualid Agougil (transfervrij)

Nassef Chourak (transfervrij)

Mateja Milovanovic (vertrokken naar sc Heerenveen)

Yoram Boerhout (transfervrij)

Tom de Graaff (vertrokken naar FC Utrecht)

Sten Kremers (vertrokken naar De Graafschap)

Gabriel Misehouy (vertrokken naar Girona)

Ar'Jany Martha (transfervrij)

JONG AZ

Nieuw

Billy van Duijl (afkomstig van FC Volendam, contract tot medio 2029)

Sem van Duijn (afkomstig van Quick Boys)

Koen Schilder (afkomstig van AZ Onder 18)

Weg

Finn Stam (vertrokken naar FC Groningen)

Ricuenio Kewal (vertrokken naar NK Osijek)

Jesse Buurmeester (vertrokken naar FC Volendam)

Iman Griffith (vertrokken naar Roda JC Kerkrade)

Loek Postma (transfervrij)

Joshua Pynadath (vertrokken naar FC Dordrecht)

JONG PSV

Nieuw

Madi Monamay (afkomstig van Bayer Leverkusen, contract tot medio 2027)

Fodé Fofana (werd verhuurd aan Vitesse)

Weg

Yaël Gil y Muiños (vertrokken naar FC Eindhoven)

Renzo Tytens (vertrokken naar Club NXT)

Mylian Jiménez (vertrokken naar Aalborg BK)

Onesime Zimuangana (vertrokken naar Helmond Sport)

Koen Jansen (vertrokken naar Roda JC Kerkrade)

Mohamed Nassoh (vertrokken naar Sparta Rotterdam)

CJ Egan-Riley (werd gehuurd van Burnley)

JONG FC UTRECHT

Nieuw

Jesper van Riel (afkomstig van De Graafschap, contract tot medio 2026)*

Andreas Dithmer (afkomstig van FC Kopenhagen, contract tot medio 2026)

Georgios Charalampoglou (afkomstig van Olympiacos, contract tot medio 2026)*

Weg

Yannick Leliendal (transfervrij)

Devin Remie (vertrokken naar Jong Sparta Rotterdam)

Joshua Rawlins (vertrokken naar Melbourne Victory)

Reda Akmum (vertrokken naar FC Dordrecht)

Jesse van de Haar (verhuurd aan De Graafschap)

Adrian Blake (overgeheveld naar FC Utrecht 1)

Joshua Mukeh (overgeheveld naar FC Utrecht 1)

Silas Andersen (overgeheveld naar FC Utrecht 1)

MVV MAASTRICHT

Nieuw

Ilano Silva Timas (afkomstig van Excelsior Maassluis, contract tot medio 2026)

Sven Braken (afkomstig van Deinze, contract tot medio 2027)

Robyn Esajas (afkomstig van Fortuna Sittard)

Simon Francis (afkomstig van STVV, contract tot medio 2025)

Stan Van Dessel (afkomstig van Lierse Kempenzonen, contract tot medio 2027)*

Luca Foubert (afkomstig van Lierse Kempenzonen, contractduur onbekend)

Ayman Kassimi (afkomstig van KMSK Deinze, contract tot medio 2027)

Weg

Dailon Rocha Livramento (vertrokken naar Hellas Verona)

Keone Maho (vertrokken naar Sporting Hasselt)

Leroy Labylle (transfervrij)

Emre Yetimoglu (vertrokken naar SV Meerssen)

Niels Martens (vertrokken naar Fortuna Sittard)

Nicky Souren (vertrokken naar SC Cambuur)

Mart Remans (vertrokken naar TOP Oss)

Bryant Nieling (werd gehuurd van Fortuna Sittard)

Tunahan Tasçi (werd gehuurd van Fortuna Sittard)

Brent Stevens (vertrokken naar KRC Genk)

RODA JC KERKRADE

Nieuw

Tiago Çukur (afkomstig van Fenerbahçe, contract tot medio 2027)

Patriot Sejdiu (afkomstig van Malmö FF, contract tot medio 2027)

Nathan Markelo (afkomstig van Fortuna Sittard, contract tot medio 2026)*

Joshua Schwirten (afkomstig van FC Erzgebirge Aue, contract tot medio 2026)*

Koen Jansen (afkomstig van Jong PSV, contract tot medio 2026)

Iman Griffith (afkomstig van Jong AZ, contract tot medio 2026)*

Jay Kruiver (afkomstig van Telstar, contract tot medio 2026)*

Thomas Oude Kotte (afkomstig van Telstar, contract tot medio 2026)

Justin Treichel (afkomstig van Schalke 04, contract tot medio 2026)*

Weg

Leroy Been (had contract op amateurbasis)

Matisse Didden (vertrokken naar FC Utrecht)

Boyd Reith (vertrokken naar Sparta Rotterdam)

Calvin Raatsie (werd gehuurd van FC Utrecht)

Laurit Krasniqi (werd gehuurd van Royal Antwerp)

Walid Ould-Chikh (werd gehuurd van FC Volendam)

Václav Sejk (werd gehuurd van Sparta Praag)

Maximilian Schmid (werd gehuurd van FC Köln)

Sami Ouaissa (werd gehuurd van NEC)

Lennerd Daneels (transfervrij)

Teun Bijleveld (vertrokken naar Triestina)

Metehan Güçlü (transfervrij)

Loek Hamers (transfervrij)

Fabio Sposito (vertrokken naar Dessel Sport)

Niek Vossebelt (gestopt)

TELSTAR

Nieuw

Remi van Ekeris (afkomstig van FC Lisse, op amateurbasis)

Adil Lechkar (afkomstig van TEC, op amateurbasis)

Tyrone Owusu (afkomstig van Quick Boys, contract tot medio 2025)*

Guus Offerhaus (afkomstig van Quick Boys, contract tot medio 2026)

Soufiane Hetli (afkomstig van AFC, contract tot medio 2025)*

Jorginho Soares (werd verhuurd aan Terrassa FC)

Weg

Yaël Liesdek (vertrokken naar Akademisk BK)

Jorginho Soares (vertrokken naar FC Emmen)

Peter Guinari (contract ontbonden)

Thomas Oude Kotte (vertrokken naar Roda JC Kerkrade)

Jay Kruiver (vertrokken naar Roda JC Kerkrade)

Alex Plat (vertrokken naar FC Volendam)

Tim van de Loo (vertrokken naar RKC Waalwijk)

Quinten van den Heerik (vertrokken naar Terrassa FC)

Mohammed Tahiri (vertrokken naar VV Katwijk)

Christos Giousis (vertrokken naar Triestina)

Danzell Gravenberch (transfervrij)

TOP OSS

Nieuw

Thomas Cox (afkomstig van NEC, contract tot medio 2025)

Julian Kuijpers (afkomstig van NEC, contract tot medio 2025)

Mitchell van Rooijen (afkomstig van Ciudad Real, contract tot medio 2026)

Jules Van Bost (afkomstig van OH Leuven, contract tot medio 2026)*

Marcelencio Esajas (afkomstig van Almere City, contract tot medio 2026)*

Mart Remans (afkomstig van MVV Maastricht, contract tot medio 2026)

Tijmen Wildeboer (afkomstig van Jong Almere City, contract tot medio 2026)*

Weg

Rick Dekker (vertrokken naar DVS'33)

Lars Nieuwpoort (transfervrij)

Delano Ladan (transfervrij)

Konstantinos Doumtsios (vertrokken naar VVV-Venlo)

Amine Rehmi (vertrokken naar Rio Ave)

Thijs van Leeuwen (vertrokken naar FC Den Bosch)

Roshon van Eijma (vertrokken naar RKC Waalwijk)

Ilounga Pata (vertrokken naar FC Sheriff)

Joshua Eijgenraam (werd gehuurd van Excelsior)

Maarten Schouten (werd gehuurd van NEC)

Guus Gertsen (werd gehuurd van NEC)

Thomas Cox (werd gehuurd van NEC)

Selim Can Sönmez (werd gehuurd van NEC)

Julian Kuijpers (werd gehuurd van NEC)

Maxim van Peer (werd gehuurd van NEC)

VITESSE

Nieuw

Weg

Melle Meulensteen (vertrokken naar Sampdoria)

Markus Schubert (vertrokken naar SC Paderborn)

Carlens Arcus (transfervrij)

Amine Boutrah (transfervrij)

Nicolas Isimat-Mirin (transfervrij)

Marco van Ginkel (transfervrij)

Toni Domgjoni (transfervrij)

Jordi Altena (transfervrij)

Daan Huisman (transfervrij)

Dominik Oroz (transfervrij)

Davy Pröpper (gestopt)

Fodé Fofana (werd gehuurd van PSV)

Anis Hadj Moussa (werd gehuurd van Patro Eisden)

Mexx Meerdink (werd gehuurd van AZ)

Kacper Kozlowski (werd gehuurd van Brighton & Hove Albion)

Adrian Mazilu (werd gehuurd van Brighton & Hove Albion)

Paxten Aaronson (werd gehuurd van Eintracht Frankfurt)

Ramon Hendriks (werd gehuurd van Feyenoord)

Joel Voelkerling Persson (werd gehuurd van Lecce)

Thomas Buitink (vertrokken naar PEC Zwolle)

FC VOLENDAM

Nieuw

Mawouna Amevor (afkomstig van FC Eindhoven, contract tot medio 2026)*

Daniël Beukers (afkomstig van FC Groningen, contract tot medio 2027)

Alex Plat (afkomstig van Telstar, contract tot medio 2027)

Daan Steur (afkomstig van RKAV Volendam, contract tot medio 2025)*

Koen Blommestijn (werd verhuurd aan Quick Boys)

Flip Klomp (werd verhuurd aan Koninklijke HFC)

Henk Veerman (werd verhuurd aan ADO Den Haag)

Walid Ould-Chikh (werd verhuurd aan Roda JC Kerkrade)

Weg

Calvin Twigt (vertrokken naar Go Ahead Eagles)

Luke Le Roux (vertrokken naar Värnamo)

Damon Mirani (vertrokken naar Heracles Almelo)

Brian Plat (vertrokken naar Beerschot)

Billy van Duijl (vertrokken naar Jong AZ)

Joey Antonioli (transfervrij)

George Cox (transfervrij)

Josh Flint (vertrokken naar Crawley Town)

Darius Johnson (transfervrij)

Oskar Buur (transfervrij)

Achraf Douiri (transfervrij)

Ibrahim El Kadiri (transfervrij)

Vivaldo Semedo (werd gehuurd van Udinese)

Axel Guessand (werd gehuurd van Udinese)

Zach Booth (werd gehuurd van Leicester City)

Garang Kuol (werd gehuurd van Newcastle United)

Mio Backhaus (werd gehuurd van Werder Bremen)

VVV-Venlo

Nieuw

Emmanuel Gyamfi (gehuurd van Schalke 04)

Paul Pöpperl (gehuurd van Schalke 04)

Konstantinos Doumtsios (afkomstig van TOP Oss, contract tot medio 2026)*

Pepijn Doesburg (afkomstig van FC Dordrecht, contract tot medio 2026)

Delano van Crooij (afkomstig van Sparta Rotterdam, contract tot medio 2025)

Lasse Wehmeyer (afkomstig van Heracles Almelo, contract tot medio 2026)*

Weg

Levi Smans (vertrokken naar sc Heerenveen)

Stan Henderikx (vertrokken naar FC Den Bosch)

Moreno Rutten (gestopt)

Sem Dirks (transfervrij)

Robert Klaasen (transfervrij)

Milan Robberechts (werd gehuurd van Fortuna Sittard)

Michalis Kosidis (werd gehuurd van AEK Athene)

