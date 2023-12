Transfers & Geruchten: Wieffer geniet nu ook interesse uit de Premier League

In 'Transfers & Geruchten' vind je al het nieuws omtrent transfers. Het gaat niet alleen om de laatste afgeronde deals die door clubs bekend zijn gemaakt, maar ook om smeuïge of opvallende transfergeruchten uit binnen- en buitenland.

Arnaut Danjuma wordt in verband gebracht met een transfer naar Olympique Lyon, dat hem wil huren met een optie tot koop van maximaal vijftien miljoen euro. De Nederlandse aanvaller kan niet op een basisplaats rekenen bij Everton – dat hem dit seizoen huurt van Villarreal – en daar hopen de Fransen van te profiteren. (Foot Mercato)

Aleix García kan een fraaie stap omhoog maken binnen LaLiga. De 26-jarige middenvelder van Girona staat hoog op het lijstje van FC Barcelona, dat in januari druk op zoek gaat naar een nieuwe middenvelder. (Jijantes FC)

Mats Wieffer heeft er naar verluidt een optie bijgekregen. Na eerdere berichten over vermeende interesse van onder meer Atlético Madrid en Barcelona is nu ook Fulham geïnteresseerd in de 24-jarige Feyenoorder, die volgens Transfermarkt achttien miljoen waard is en in De Kuip nog een contract heeft tot medio 2027. (The Standard)

Arsenal is niet van plan om Eddie Nketiah in de winter te laten gaan. De reservespits van the Gunners geniet interesse van stadgenoot Crystal Palace, maar zijn club heeft medegedeeld dat hij niet te koop is. (Daily Mail)

Juventus en Manchester City zijn nog steeds in gesprek over een mogelijke huurtransfer van Kalvin Phillips. De Engelse middenvelder gaat the Citizens in januari verlaten en de Italianen kunnen tijdelijk uitkomst bieden; Phillips heeft met Newcastle United ook nog een binnenlandse ‘ontsnappingsroute’ achter de hand. (Fabrizio Romano)

