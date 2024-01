Transfers & Geruchten: Sky Deutschland weet meer over toekomst Bergwijn

In 'Transfers & Geruchten' vind je al het nieuws omtrent transfers. Het gaat niet alleen om de laatste afgeronde deals die door clubs bekend zijn gemaakt, maar ook om smeuïge of opvallende transfergeruchten uit binnen- en buitenland.

Fenerbahçe is bovengemiddeld geïnteresseerd in de diensten van Anthony Martial. De Franse aanvaller, die Manchester United in 2015 nog zestig miljoen euro kostte, kan in juli transfervrij vertrekken van Old Trafford. (Takvim)

Een speler die United per direct verlaat is Hannibal Mejbri. De talentvolle middenvelder maakt het seizoen op huurbasis af bij Sevilla, dat mogelijk ook een optie tot koop bedingt. (Fabrizio Romano)

West Ham United is helemaal niet in de markt voor Steven Bergwijn. In tegenstelling tot wat Fabrizio Romano en Voetbal International beweren, hebben the Hammers alternatieven voor de Ajax-speler op het oog. (Florian Plettenberg)