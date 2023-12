Transfers & Geruchten: Nederlander met verleden bij Barcelona tekent in België

In 'Transfers & Geruchten' vind je al het nieuws omtrent transfers. Het gaat niet alleen om de laatste afgeronde deals die door clubs bekend zijn gemaakt, maar ook om smeuïge of opvallende transfergeruchten uit binnen- en buitenland.

João Neves is een van de prioriteiten tijdens de winterwindow voor Manchester United. De negentienjarige middenvelder van Benfica heeft echter een stevig prijskaartje om de nek hangen van honderd miljoen euro. (Daily Mirror)

Inter Miami is serieus geïnteresseerd in Marcos Rojo. De club van eigenaar David Beckham beraadt zich nog op een tijdelijke overname of een permanente deal met Boca Juniors. (Gastón Edul)

Mike van Beijnen heeft een nieuwe club gevonden. De Nederlander, die een verleden heeft bij FC Barcelona B, gaat spoedig een contract tekenen bij het Belgische Germinal Beerschot. (Gazet van Antwerpen)

Tottenham Hotspur bekijkt de mogelijkheid om Dominic Solanke over te nemen van Bournemouth. The Spurs zijn op zoek naar een nieuwe centrumspits om de doelpuntenproductie op te vijzelen. (The Sun)

Erik ten Hag kan nog niet met zekerheid zeggen dat Anthony Martial wordt verkocht deze winter. Het contract van de Fransman loopt af, waardoor Manchester United alleen nu nog iets aan hem kan verdienen. (The Guardian)

