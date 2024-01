Transfers & Geruchten: Interesse in Berghuis wordt nieuw leven ingeblazen

In 'Transfers & Geruchten' vind je al het nieuws omtrent transfers. Het gaat niet alleen om de laatste afgeronde deals die door clubs bekend zijn gemaakt, maar ook om smeuïge of opvallende transfergeruchten uit binnen- en buitenland.

Leonardo Spinazzola vertrekt deze winter of komende zomer bij AS Roma. De linksback vindt het na vijf seizoenen in Romeinse dienst genoeg geweest. (Davide Lippi)

Galatasaray overweegt Wilfried Zaha tijdens de winterse transferwindow te verkopen. Door het eventuele vertrek van de linksbuiten kan Kerem Aktürkoglu tijdens de tweede seizoenshelft weer op zijn favoriete positie spelen. (Fanatik)

Besiktas is nog altijd geïnteresseerd in Steven Berghuis. Afgelopen zomer kon de creatieveling van Ajax ook al rekenen op interesse van de Turkse topclub, die op het punt staat om Giovanni van Bronckhorst als trainer aan te stellen. (Aksam)

Jeremie Frimpong heeft zich in de kijker gespeeld bij Chelsea. Bayer Leverkusen is echter geenszins van plan om de imponerende Oranje-international deze winter te verkopen. (Ekrem Konur)

Roberto Firmino kan een half jaar na zijn vertrek bij Liverpool terugkeren in de Premier League. Fulham hoopt de Braziliaan, die ongelukkig is bij Al-Ahli, uit zijn lijden te verlossen. (talkSPORT)

Paris Saint-Germain heeft van de komst van Bruno Guimarães zijn topprioriteit gemaakt. De Braziliaan ligt echter nog tot medio 2028 vast bij Newcastle United, dat vooralsnog vasthoudt aan zijn ontsnappingsclausule van honderd miljoen euro. (ESPN)



