Transfers & Geruchten: Calvin Stengs wekt interesse uit topcompetitie

In 'Transfers & Geruchten' vind je al het nieuws omtrent transfers. Het gaat niet alleen om de laatste afgeronde deals die door clubs bekend zijn gemaakt, maar ook om smeuïge of opvallende transfergeruchten uit binnen- en buitenland.

West Ham United gaat Duits international Thilo Kehrer verhuren aan AS Monaco. De Monegasken moeten de 27-jarige verdediger komende zomer voor 12 miljoen euro overnemen. (Florian Plettenberg)

The Hammers zelf zouden denken aan verdediger Eric Dier. De 49-voudig international van Engeland beschikt bij Tottenham Hotspur over een aflopend contract. (The Sun)

Fiorentina houdt de verrichtingen van Calvin Stengs bij Feyenoord nauwlettend in de gaten. Ook Hellas Verona-smaakmaker Cyril Ngonge staat hoog op het lijstje in Florence. (TuttoMercatoWeb)

Ferdi Kadioglu moet Fenerbahçe liefst 30 miljoen euro opleveren. Onder meer Arsenal zou interesse hebben in de 24-jarige Arnhemmer, die uitkomt voor het Turkse elftal. (Fanatik)

Manchester United heeft de optie in het contract van Aaron Wan-Bissaka gelicht. De rechtervleugelverdediger ligt daardoor tot de zomer van 2025 vast bij de club van manager Erik ten Hag. (The Athletic)

