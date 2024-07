Transfers Eredivisie 2024/25: Iñigo Córdoba vertrekt naar Burgos

De zomerse transferperiode is officieel geopend en dat betekent dat er weer de nodige transfers plaatsvinden. De transferperiode loopt tot en met 31 augustus 2024 en tot die tijd houdt Voetbalzone de laatste ontwikkelingen bij. In dit artikel vind je een overzicht van alle clubwisselingen in de Eredivisie.

Tien nieuwste transfers

Iñigo Córdoba (Fortuna Sittard -> Burgos CF)Sam Lammers (Rangers FC -> FC Twente)Lennard Hartjes (Feyenoord -> Excelsior)Liam van Gelderen (FC Groningen -> RKC Waalwijk)Kristian Lien (FC Groningen -> Kristiansund)Jetro Willems (Heracles Almelo -> CD Castellón)Michael Brouwer (Heracles Almelo -> FC Utrecht)Sylla Sow (NEC -> Al-Najma)Kyan Vaesen (Westerlo -> Willem II)Rémy Vita (Fortuna Sittard -> Amiens SC)Mattijs Branderhorst (FC Utrecht -> Fortuna Sittard)

AJAX

Nieuw

Bertrand Traoré (afkomstig van Villarreal, contract tot medio 2026)

Youri Baas (werd verhuurd aan NEC)

Naci Ünüvar (werd verhuurd aan FC Twente)

Owen Wijndal (werd verhuurd aan Royal Antwerp)

Weg

Georges Mikautadze (vertrokken naar FC Metz)

Francisco Conceição (vertrokken naar FC Porto)

Ar'Jany Martha (transfervrij)

Jorge Sánchez (vertrokken naar Cruz Azul)

Tristan Gooijer (verhuurd aan PEC Zwolle)

ALMERE CITY

Nieuw

Ricardo Visus (gehuurd van Real Betis)

Álex Balboa (afkomstig van Deportivo Alavés, contract tot medio 2026)*

Àlex Carbonell (afkomstig van SD Amorebieta, contract tot medio 2026)*

Baptiste Guillaume (afkomstig van EA Guingamp, contract tot medio 2026)*

Vasilios Zagaritis (afkomstig van Parma, contract tot medio 2026)*

Jonas Wendlinger (afkomstig van SV Ried, contract tot medio 2026)*

Jeredy Hilterman (werd verhuurd aan Willem II)

Weg

Bradly van Hoeven (transfervrij)

Milan Corryn (vertrokken naar Sparta Trnava)

Thomas Poll (vertrokken naar SC Cambuur)

Marcelencio Esajas (vertrokken naar TOP Oss)

Pascu (transfervrij)

Álvaro Peña (vertrokken naar FC Andorra)

Rajiv van La Parra (transfervrij)

Damian van Bruggen (vertrokken naar Velje BK)

Danny Post (gestopt)

Jason van Duiven (werd gehuurd van PSV)

Yann Kitala (werd gehuurd van Le Havre)

Peer Koopmeiners (werd gehuurd van AZ)

Yoann Cathline (werd gehuurd van FC Lorient)

Loïc Mbe Soh (werd gehuurd van Nottingham Forest)

Samuel Radlinger (werd gehuurd van Austria Wien)

AZ

Nieuw

Jeroen Zoet (afkomstig van Spezia, contract tot medio 2027)

Troy Parrott (afkomstig van Tottenham Hotspur, contract tot medio 2029)

Seiya Maikuma (afkomstig van Cerezo Osaka, contract tot medio 2028)

Zico Buurmeester (werd verhuurd aan PEC Zwolle)

Peer Koopmeiners (werd verhuurd aan Almere City)

Mexx Meerdink (werd verhuurd aan Vitesse)

Weg

Yukinari Sugawara (vertrokken naar Southampton)

Kenzo Goudmijn (vertrokken naar Derby County)

Finn Stam (verhuurd aan FC Groningen)

Vangelis Pavlidis (vertrokken naar Benfica)

Jens Odgaard (vertrokken naar Bologna)

Peter Vindahl Jensen (vertrokken naar Sparta Praag)

Tiago Dantas (werd gehuurd van Benfica)

Gonçalo Esteves (werd gehuurd van Sporting Portugal)

Dani de Wit (vertrokken naar VfL Bochum)

Mathew Ryan (vertrokken naar AS Roma)

FEYENOORD

Nieuw

Jeyland Mitchell (afkomstig van LD Alajuelense, contract tot medio 2029)

Devin Haen (afkomstig van De Graafschap, contract tot medio 2026)*

Julián Carranza (afkomstig van Philadelphia, contract tot medio 2028)

Chris-Kévin Nadje (afkomstig van FC Versailles, contract tot medio 2028)

Gijs Smal (afkomstig van FC Twente, contract tot medio 2028)

Anis Hadj Moussa (afkomstig van Patro Eisden, contract tot medio 2029)

Shiloh 't Zand (werd verhuurd aan FC Dordrecht)

Antef Tsoungui (werd verhuurd aan FC Dordrecht)

Thijs Jansen (werd verhuurd aan De Graafschap)

Ramon Hendriks (werd verhuurd aan Vitesse)

Neraysho Kasanwirjo (werd verhuurd aan Rapid Wien)

Patrik Wålemark (werd verhuurd aan sc Heerenveen)

Ezequiel Bullaude (werd verhuurd aan Boca Juniors)

Mimeirhel Benita (werd verhuurd aan Excelsior)

Weg

Lennard Hartjes (vertrokken naar Excelsior)

Ilias Sebaoui (verhuurd aan sc Heerenveen)

Mats Wieffer (vertrokken naar Brighton & Hove Albion)

Devin Haen (verhuurd aan FC Dordrecht)

Ramon Hendriks (vertrokken naar VfB Stuttgart)

Mimeirhel Benita (verhuurd aan Heracles Almelo)

Alireza Jahanbakhsh (transfervrij)

Yankuba Minteh (werd gehuurd van Newcastle United)

Kostas Lamprou (transfervrij)

Sem Valk (vertrokken naar FC Dordrecht)

Tidjany Touré (vertrokken naar Gil Vicente)

Mike Kleijn (vertrokken naar Sparta Rotterdam)

Thijs Jansen (vertrokken naar SC Cambuur)

FORTUNA SITTARD

Nieuw

Mattijs Branderhorst (gehuurd van FC Utrecht)

Luka Tunjic (afkomstig van Holstein Kiel, contract tot medio 2026)

Shawn Adewoye (afkomstig van RKC Waalwijk, contract tot medio 2026)

Syb van Ottele (afkomstig van sc Heerenveen, contract tot medio 2027)

Onur Demir (afkomstig van Alanyaspor, contract tot medio 2026)*

Josip Mitrovic (afkomstig van HNK Gorica, contract tot medio 2027)

Darijo Grujcic (afkomstig van SC Austria Lustenau, contract tot medio 2026)*

Ryan Fosso (afkomstig van FC Vaduz, contract tot medio 2026)

Jasper Dahlhaus (afkomstig van FC Eindhoven, contract tot medio 2026)

Makan Aïko (afkomstig van Le Mans, contract tot medio 2026)*

Ante Erceg (afkomstig van NK Istra, contract tot medio 2026)

Úmaro Embaló (werd verhuurd aan Rio Ave)

Milan Robberechts (werd verhuurd aan VVV-Venlo)

Weg

Rémy Vita (verhuurd aan Amiens SC)

Michael Verrips (vertrokken naar FCV Dender)

Mouhamed Belkheir (verhuurd aan La Louvière)

Tunahan Tasçi (vertrokken naar Konyaspor)

Nathan Markelo (vertrokken naar Roda JC Kerkrade)

Deroy Duarte (vertrokken naar Ludogorets)

Jayden Braaf (werd gehuurd van Hellas Verona)

Sadik Fofana (werd gehuurd van Bayer Leverkusen)

Ragnar Oratmangoen (werd gehuurd van FC Groningen)

Iman Griffith (werd gehuurd van AZ)

Justin Lonwijk (werd gehuurd van Dynamo Kyiv)

Siemen Voet (werd gehuurd van Slovan Bratislava)

Marko Lazetic (werd gehuurd van AC Milan)

Robyn Esajas (verhuurd aan MVV Maastricht)

Tom Hendriks (transfervrij)

Arianit Ferati (transfervrij)

Dimitrios Siovas (transfervrij)

Oguzhan Özyakup (transfervrij)

Iñigo Córdoba (transfervrij)

GO AHEAD EAGLES

Nieuw

Calvin Twigt (afkomstig van FC Volendam, contract tot medio 2028)

Mathis Suray (afkomstig van FC Dordrecht, contract tot medio 2027)*

Julius Dirksen (afkomstig van FC Emmen, contract tot medio 2027)

Luca Plogmann (werd verhuurd aan FC Dordrecht)

Darío Serra (werd verhuurd aan Mérida AD)

Weg

Willum Willumsson (vertrokken naar Birmingham City)

Philippe Rommens (vertrokken naar Ferencváros)

Rashaan Fernandes (vertrokken naar Omonia 29 Maiou)

Bas Kuipers (vertrokken naar FC Twente)

Aventis Aventisyan (transfervrij)

Erwin Mulder (transfervrij)

FC GRONINGEN

Nieuw

Finn Stam (gehuurd van AZ)

Thijs Oosting (afkomstig van Willem II, contract tot medio 2027)*

Brynjólfur Andersen Willumsson (afkomstig van Kristiansund BK, contract tot medio 2027)*

Etienne Vaessen (afkomstig van RKC Waalwijk, contract tot medio 2027)*

Florian Krüger (werd verhuurd aan Eintracht Braunschweig)

Ragnar Oratmangoen (werd verhuurd aan Fortuna Sittard)

Kevin van Veen (werd verhuurd aan Kilmarnock)

Weg

Liam van Gelderen (vertrokken naar RKC Waalwijk)

Kristian Lien (verhuurd aan Kristiansund)

Daniël Beukers (vertrokken naar FC Volendam)

Nick Bakker (transfervrij)

Isak Dybvik Määttä (vertrokken naar FK Bodø/Glimt)

SC HEERENVEEN

Nieuw

Ilias Sebaoui (gehuurd van Feyenoord)

Amara Condé (afkomstig van FC Magdeburg, contract tot medio 2026)*

Mateja Milovanovic (afkomstig van Jong Ajax, contract tot medio 2026)

Danilo Al-Saed (afkomstig van Sandefjord Fotball, contract tot medio 2028)

Luuk Brouwers (afkomstig van FC Utrecht, contract tot medio 2027)

Sam Kersten (afkomstig van PEC Zwolle, contract tot medio 2027)*

Levi Smans (afkomstig van VVV-Venlo, contract tot medio 2028)

Weg

Syb van Ottele (vertrokken naar Fortuna Sittard)

Sven van Beek (vertrokken naar Al-Shahania SC)

Pelle van Amersfoort (vertrokken naar Al-Shahania SC)

Djenahro Nunumete (vertrokken naar FC Emmen)

Thom Haye (transfervrij)

Jan Bekkema (transfervrij)

Anas Tahiri (transfervrij)

Nathan Tjoe-A-On (werd gehuurd van Swansea City)

Patrik Wålemark (werd gehuurd van Feyenoord)

Charlie Webster (werd gehuurd van Chelsea)

Loizos Loizou (werd gehuurd van Omonia Nicosia)

HERACLES ALMELO

Nieuw

Juho Talvitie (gehuurd van Lommel SK)

Jan Zamburek (afkomstig van Viborg FF, contract tot medio 2028)

Robin Mantel (afkomstig van Helmond Sport, contract tot medio 2026)*

Damon Mirani (afkomstig van FC Volendam, contract tot medio 2027)

Lorenzo Milani (afkomstig van Pescara, contract tot medio 2028)*

Ivan Mesik (afkomstig van Pescara, contract tot medio 2028)

Mimeirhel Benita (gehuurd van Feyenoord)

Antonio Satriano (werd verhuurd aan AC Trento)

Weg

Michael Brouwer (vertrokken naar FC Utrecht)

Anas Ouahim (vertrokken naar Sydney FC)

Robin Jalving (vertrokken naar FC Emmen)

Lasse Wehmeyer (vertrokken naar VVV-Venlo)

Ajdin Hrustic (transfervrij)

Sven Sonnenberg (vertrokken naar 1. FC Saarbrücken)

Jetro Willems (vertrokken naar CD Castellón)

Chiel Olde Keizer (vertrokken naar FC Dordrecht)

Navajo Bakboord (transfervrij)

Marko Vejinovic (gestopt)

Fredrik Oppegård (werd gehuurd van PSV)

Mohamed Sankoh (werd gehuurd van VfB Stuttgart)

Emil Hansson (vertrokken naar Birmingham City)

NAC BREDA

Nieuw

Kacper Kostorz (gehuurd van Pogon Stettin)

Daniel Bielica (afkomstig van Górnik Zabrze, contract tot medio 2026)*

Max Balard (afkomstig van Central Coast, contract tot medio 2027)

Weg

Kaj van der Veldt (vertrokken naar VV Katwijk)

Stef de Wijs (vertrokken naar Hoogstraten VV)

Pepijn van de Merbel (vertrokken naar FC Den Bosch)

Victor Wernersson (transfervrij)

Sabir Agougil (transfervrij)

Javier Vet (transfervrij)

Boris van Schuppen (vertrokken naar FC Eindhoven)

Thomas Marijnissen (transfervrij)

Omar Mekkaoui (transfervrij)

Cuco Martina (transfervrij)

Patriot Sejdiu (werd gehuurd van Malmö FF)

Sigurd Haugen (werd gehuurd van Aarhus GF)

NEC

Nieuw

Iván Márquez (gehuurd van FC Nürnberg)

Rober González (definitief overgenomen van Real Betis, contract tot medio 2027)

Stijn van Gassel (afkomstig van Excelsior, contract tot medio 2026)*

Luc Nieuwenhuijs (afkomstig van Vitesse, contract tot medio 2027)

Koki Ogawa (definitief overgenomen van Yokohama FC, contract tot medio 2027)

Brayann Pereira (definitief overgenomen van AJ Auxerre, contract tot medio 2027)

Selim Can Sönmez (werd verhuurd aan TOP Oss)

Sami Ouaissa (werd verhuurd aan Roda JC Kerkrade)

Basar Önal (afkomstig van De Graafschap, contract tot medio 2028)

Weg

Sylla Sow (vertrokken naar Al-Najma)

Jasper Cillessen (vertrokken naar UD Las Palmas)

Pedro Marques (vertrokken naar Apollon Limassol)

Youri Baas (werd gehuurd van Ajax)

Tjaronn Chery (werd gehuurd van Maccabi Haifa)

Mathias Ross (werd gehuurd van Galatasaray)

Yvandro Borges Sanches (werd gehuurd van Borussia Mönchengladbach)

Bas Dost (transfervrij)

Nils Rossen (transfervrij)

PEC Zwolle

Nieuw

Tristan Gooijer (gehuurd van Ajax)

Thierry Lutonda (afkomstig van RKC Waalwijk, contract tot medio 2026)

Dylan Ruward (doorgeschoven van PEC Zwolle Onder 21)

Rodney Kroeze (doorgeschoven van PEC Zwolle Onder 21)

Thomas Buitink (afkomstig van Vitesse, contract tot medio 2027)

Weg

Bram van Polen (gestopt)

Sam Kersten (vertrokken naar sc Heerenveen)

Lennart Thy (vertrokken naar Lion City Sailors)

Dean Huiberts (vertrokken naar Beerschot)

Filip Krastev (werd gehuurd van Lommel SK)

Zico Buurmeester (werd gehuurd van AZ)

Lennart Czyborra (werd gehuurd van Genoa)

Ferdy Druijf (werd gehuurd van Rapid Wien)

Silvester van der Water (werd gehuurd van SC Cambuur)

Younes Namli (transfervrij)

Kaj de Rooij (transfervrij)

Kenneth Vermeer (transfervrij)

Ryan Thomas (transfervrij)

PSV

Nieuw

Ryan Flamingo (afkomstig van FC Utrecht, contract tot medio 2029)

Couhaib Driouech (afkomstig van Excelsior, contract tot medio 2029)

Sergiño Dest (afkomstig van FC Barcelona, contract tot medio 2028)

Malik Tillman (afkomstig van Bayern München, contract tot medio 2028)

Jason van Duiven (werd verhuurd aan Almere City)

Fredrik Oppegård (werd verhuurd aan Heracles Almelo)

Weg

Boy Waterman (transfervrij)

Shurandy Sambo (vertrokken naar Burnley)

Patrick van Aanholt (werd gehuurd van Galatasaray)

Armel Bella-Kotchap (werd gehuurd van Southampton)

André Ramalho (vertrokken naar Corinthians)

RKC WAALWIJK

Nieuw

Liam van Gelderen (afkomstig van FC Groningen, contract tot medio 2027)

Oskar Zawada (afkomstig van Wellington Phoenix, contract tot medio 2026)

Richard van der Venne (afkomstig van Sankt Gallen, contract tot medio 2026)

Roshon van Eijma (afkomstig van TOP Oss, contract tot medio 2026)

Daouda Weidmann (definitief overgenomen van Torino, contract tot medio 2028)

Tim van de Loo (afkomstig van Telstar, contract tot medio 2028)

Yanick van Osch (afkomstig van SC Cambuur, contract tot medio 2026)*

Juan Familia-Castillo (was clubloos, contract tot medio 2026)*

Luuk Wouters (werd verhuurd aan FC Eindhoven)

Weg

Etienne Vaessen (vertrokken naar FC Groningen)

David Min (vertrokken naar FC Utrecht)

Thierry Lutonda (vertrokken naar PEC Zwolle)

Filip Stevanovic (werd gehuurd van Manchester City)

Shawn Adewoye (vertrokken naar Fortuna Sittard)

Zakaria Bakkali (transfervrij)

Jeffrey Bruma (transfervrij)

Juriën Gaari (transfervrij)

Mats Seuntjens (vertrokken naar CD Castellón)

Mark Spenkelink (transfervrij)

SPARTA ROTTERDAM

Nieuw

Teo Quintero (afkomstig van KMSK Deinze, contract tot medio 2027)

Julian Baas (afkomstig van Excelsior, contract tot medio 2027)

Jafar Bynoe (afkomstig van Bologna, contract tot medio 2025)*

Boyd Reith (afkomstig van Sparta Rotterdam, contract tot medio 2027)

Mohamed Nassoh (afkomstig van PSV, contract tot medio 2028)

Mike Kleijn (afkomstig van Feyenoord, contract tot medio 2028)

Metinho (gehuurd van Troyes)

Agustín Anello (werd gehuurd van SC Cambuur)

Weg

Django Warmerdam (vertrokken naar Excelsior)

Bart Vriends (vertrokken naar Adelaide United)

Luuk Admiraal (vertrokken naar Quick Boys)

Delano van Crooij (vertrokken naar VVV-Venlo)

Koki Saito (werd gehuurd van Lommel SK)

Patrick Brouwer (transfervrij)

FC TWENTE

Nieuw

Sam Lammers (afkomstig van Rangers FC, contract tot medio 2027)

Alec Van Hoorenbeeck (afkomstig van KV Mechelen, contract tot medio 2026)*

Bas Kuipers (afkomstig van Go Ahead Eagles, contract tot medio 2028)

Sayfallah Ltaief (afkomstig van FC Basel, contract tot medio 2027)

Weg

Gijs Smal (vertrokken naar Feyenoord)

Naci Ünüvar (werd gehuurd van Ajax)

Myron Boadu (werd gehuurd van AS Monaco)

Joshua Brenet (transfervrij)

FC UTRECHT

Nieuw

Michael Brouwer (afkomstig van Heracles Almelo, contract tot medio 2026)

Yoann Cathline (gehuurd van FC Lorient)

Noah Ohio (afkomstig van Standard Luik, contract tot medio 2027)

Matisse Didden (afkomstig van Roda JC Kerkrade, contract tot medio 2028)

Siebe Horemans (afkomstig van Excelsior, contract tot medio 2027)

Alonzo Engwanda (afkomstig van Anderlecht, contract tot medio 2028)

David Min (afkomstig van RKC Waalwijk, contract tot medio 2028)

Tom de Graaff (afkomstig van Jong Ajax, contract tot medio 2027)*

Paxten Aaronson (gehuurd van Eintracht Frankfurt)

Silas Andersen (afkomstig van Jong FC Utrecht)

Joshua Mukeh (afkomstig van Jong FC Utrecht)

Adrian Blake (afkomstig van Jong FC Utrecht)

Calvin Raatsie (werd verhuurd aan Roda JC Kerkrade)

Miguel Rodríguez (gehuurd van Celta de Vigo)

Weg

Mattijs Branderhorst (verhuurd aan Fortuna Sittard)

Calvin Raatsie (vertrokken naar Excelsior)

Thijmen Nijhuis (vertrokken naar HJK Helsinki)

Marouan Azarkan (vertrokken naar Al-Nasr)

Ryan Flamingo (vertrokken naar PSV)

Luuk Brouwers (vertrokken naar sc Heerenveen)

Hidde ter Avest (transfervrij)

Othmane Boussaid (transfervrij)

Mark van der Maarel (gestopt)

Oscar Fraulo (werd gehuurd van Borussia Mönchengladbach)

Tim Handwerker (werd gehuurd van FC Nürnberg)

Sam Lammers (werd gehuurd van Rangers FC)

WILLEM II

Nieuw

Emilio Kehrer (afkomstig van Cercle Brugge, contract tot medio 2027)*

Thomas Didillon-Hödl (afkomstig van Cercle Brugge, contract tot medio 2026)

Mickaël Tirpan (afkomstig van Lierse SK, contract tot medio 2026)

Cisse Sandra (gehuurd van Club Brugge)

Kyan Vaesen (gehuurd van Westerlo)

Weg

Thijs Oosting (vertrokken naar FC Groningen)

Michael de Leeuw (vertrokken naar SC Cambuur)

Matthias Verreth (vertrokken naar Brescia)

Jesse Bosch (transfervrij)

Max Svensson (vertrokken naar Kalmar FF)

Freek Heerkens (gestopt)

Jeredy Hilterman (vertrokken naar Arminia Bielefeld)

*Met optie op contractverlenging voor een jaar

