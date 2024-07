Transferblog Voetbalzone: Django Warmerdam vertrekt bij Sparta

Nog even en dan gaan (in de meeste landen) de competities weer van start. Clubs hebben nog wat langer de tijd om de selecties op orde te krijgen. De transferperiode is in Nederland op 24 juni van start gegaan en duurt tot en met maandag 2 september. In dit blog houden we alle bevestigde binnen-, maar ook buitenlandse transfers bij. Uiteraard houden we je via de reguliere topics ook uitgebreid op de hoogte van de meest spraakmakende overgangen in binnen- en buitenland.

Excelsior neemt Warmerdam over van Sparta

Django Warmerdam speelt de komende twee seizoenen voor Excelsior, zo maakt de Rotterdamse club bekend via de officiële kanalen. De 28-jarige vleugelverdediger komt transfervrij over van Sparta, waar hij nog een contract had voor een jaar. “We zijn blij dat Django voor het verhaal van Excelsior heeft gekozen”, reageert technisch manager Niels van Duinen dinsdag via de clubkanalen.

Pierre-Emile Højbjerg naar Olympique Marseille

Pierre-Emile Højbjerg vervolgt zijn carrière in Frankrijk. De 28-jarige controleur verruilt Tottenham Hotspur na vier seizoenen voor Olympique Marseille. De Franse club gaat Højbjerg in eerste instantie huren, waarna een verplichte optie tot koop van 20 miljoen euro volgt. Højbjerg werd in het afgelopen jaar meermaals gelinkt aan Ajax, maar bleek uiteindelijk te duur.

Fortuna gaat aan de haal met Shawn Adewoye

Shawn Adewoye verdedigt de komende jaren de clubkleuren van Fortuna Sittard. De 24-jarige verdediger komt transfervrij over van RKC Waalwijk, waar hij de laatste tweeënhalf seizoen onder contract stond. In Sittard tekent Adewoye een contract voor twee jaar.

De Belgische mandekker genoot zijn opleiding bij KRC Genk. In januari 2021 kwam hij bij RKC terecht, waar hij 91 wedstrijden voor zou spelen.

Celtic haalt Kasper Schmeichel als vervanger Joe Hart

Kasper Schmeichel keept komend seizoen zijn wedstrijden voor Celtic. De 37-jarige sluitpost komt over van Anderlecht, waar hij uit zijn contract liep. Celtic had een nieuwe eerste doelman nodig nu Joe Hart zijn handschoenen aan de wilgen heeft gehangen. Schmeichel, 105-voudig international van Denemarken, heeft tevens de optie op nog een seizoen.

?? Velkommen, Kasper! ???? Danish Euro 2024 captain and goalkeeper, Kasper Schmeichel, joins #CelticFC on a one-year deal - subject to international clearance. ??#KasperAnnounced?? — Celtic Football Club (Stateside????) (@CelticFC) July 18, 2024

Como versterkt zich met Reina

Pepe Reina staat komend seizoen onder contract bij Como in de Serie A. De Italiaanse promovendus neemt de 41-jarige goalie transfervrij over van Villarreal. Eerder stond Reina onder de lat bij FC Barcelona, Liverpool, Napoli, Bayern München, Aston Villa en Lazio. Met Reina voegt trainer Cesc Fàbregas de nodige ervaring toe aan zijn selectie.

Como 1907 is pleased to announce the signing of Pepe Reina until June 2025. An experienced goalkeeper, Reina has defended the goals of Barcelona, Villareal, Liverpool, Napoli, Bayern Munich, AC Milan, Aston Villa and Lazio in his career. pic.twitter.com/CYjYL8rWll — Como1907 (@Como_1907) July 18, 2024

Thijmen Nijhuis naar Finland

Doelman Thijmen Nijhuis (25) staat komend seizoen onder contract bij HJK Helsinki. De 1,97 meter lange goalie was transfervrij na zijn vertrek bij FC Utrecht deze zomer. De Finse topclub heeft tevens de optie bedongen om het verblijf van Nijhuis met een seizoen te verlengen.

André Ramalho (32) gaat debuteren in geboorteland

André Ramalho gaat zoals eerder vermeld aan de slag bij Corinthians. De 32-jarige verdediger was de afgelopen weken transfervrij na zijn vertrek bij PSV. Door zijn transfer naar Brazilië gaat Ramalho op late leeftijd alsnog debuteren in zijn geboorteland. De ervaren mandekker heeft getekend tot medio 2026.

ANDRÉ RAMALHO É DO TIMÃO! ?? O zagueiro chega ao #TimeDoPovo com contrato válido até o fim de 2026! ??? Seja bem-vindo, André! ?? Saiba mais ???? https://t.co/uIEJhcqenn#BemVindoAndréRamalho#VaiCorinthians pic.twitter.com/fM9geqO5MZ — Corinthians (@Corinthians) July 16, 2024

Raatsie van FC Utrecht naar Excelsior

Calvin Raatsie speelt de komende drie seizoenen voor Excelsior, zo maken de Kralingse club en FC Utrecht dinsdag bekend via de officiële kanalen. De 22-jarige doelman, eerste keuze onder de lat bij Jong Oranje, vervolgt zijn carrière dus in de Keuken Kampioen Divisie. Vorig seizoen speelde hij ook al in die competitie, op huurbasis bij Roda JC Kerkrade.

???????????? ?????????????? = ???? De 22-jarige keeper komt over van FC Utrecht en heeft een contract voor drie seizoenen getekend in Kralingen. ???? #calvinraatsie2027 — Excelsior Rotterdam (@excelsiorrdam) July 16, 2024

FC Emmen strikt Franck Evina

FC Emmen neemt Franck Evina over van SV Sandhausen, dat uitkomt op het derde niveau van Duitsland. De 24-jarige vleugelspeler was in het afgelopen seizoen vijf keer trefzeker en tekent voor twee seizoenen. “Met Franck halen we een speler binnen die een uitstekende opleiding heeft genoten. Hij past binnen de manier van spelen die we voor ogen hebben met zijn snelheid en diepgang. Bovendien kan hij goed pressing spelen en is hij zowel in de spits als op de buitenkant inzetbaar”, reageert technisch manager Nico Haak via de clubwebsite.

Ajax-target Nuno Tavares tekent bij Lazio

Lazio heeft Nuno Tavares overgenomen van Arsenal, zo maken beide clubs maandag bekend via de officiële kanalen. De 24-jarige vleugelverdediger komt in eerste instantie op huurbasis over, maar moet komende zomer verplicht gekocht worden. Volgenshad Ajax eveneens interesse in het huren van Tavares.

Iván Márquez keert terug bij NEC

Iván Márquez mag zich weer speler van NEC noemen. De Spaanse verdediger vertrok in de zomer van 2023 na twee seizoenen naar FC Nürnberg, maar keert een jaar later op huurbasis terug. De Nijmegenaren hebben bovendien een optie tot koop op de dertigjarige mandekker bedongen.

“Dit is thuiskomen”, zegt Márquez in gesprek met NEC TV. “Ik ben ontzettend blij dat ik terug kon komen en heb veel zin in het seizoen. Vanmiddag (maandagmiddag, red.) heb ik iedereen een knuffel gegeven en het voelde alsof ik niet ben weggeweest. Iedereen in Nijmegen kan snel weer op mij rekenen.”

Dean Huiberts verruilt PEC Zwolle voor Beerschot

Beerschot is definitief de nieuwe club van Dean Huiberts. De 24-jarige middenvelder maakt, na vijf jaar in het eerste elftal van PEC Zwolle te hebben gevoetbald, de overstap naar de Belgische promovendus.

In de tweede helft van afgelopen seizoen huurde Beerschot Huiberts al van PEC. Dat half jaar smaakte klaarblijkelijk naar meer en zodoende is het nu tot een definitieve transfer gekomen.

Mats Seuntjens tekent bij CD Castellón

Bredanaar Mats Seuntjens (32) heeft zijn transfer naar het Castellón van trainer Dick Schreuder afgerond. De middenvelder annex aanvaller kwam volgensvia broer Ralf in contact met de trainer. Seuntjens leek lange tijd terug te keren bij NAC, maar gaat nu toch in het buitenland aan de slag.

