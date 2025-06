Transfer van Luciano Valente plots geen uitgemaakte zaak: ‘Feyenoord ziet hem als potential’

Dat Luciano Valente volgend seizoen voor Feyenoord speelt is nog helemaal geen uitgemaakte zaak. Dat schrijft Martijn Krabbendam namens Voetbal International. FC Groningen wil namelijk meer geld zien dan de zes miljoen euro die Feyenoord momenteel bereid is te betalen.

Alles wijst erop dat Valente deze zomer staat voor een transfer. De spelmaker wil zelf graag en ook Groningen begrijpt dat Valente haast onhoudbaar is. Wel gaat de club hoog in de boom zitten wat betreft de vraagprijs voor de international van Jong Oranje.

Krabbendam meldt dat Feyenoord nog steeds in contact is met Groningen, maar dat er zeker nog geen akkoord is. “De FC vraagt meer dan het bod dat Feyenoord heeft ingediend van rond de zes miljoen euro, los van bonusregelingen.”

De clubwatcher weet bovendien dat Dennis te Kloese en zijn collega’s niet zomaar all-in zullen gaan voor Valente. “De club ziet hem als een ‘potential’, niet als een directe basisspeler en wil dan ook een navenant bedrag betalen.”

Dat is een opvallend statement, aangezien de zaakwaarnemer van Valente eerder aangaf dat de middenvelder naar een club wilde waar hij direct in het elftal zou komen. “Alles moet in het teken staan van de ontwikkeling van Luciano”, aldus Melvyn Wolthers tegenover het Dagblad van het Noorden.

“Valente is een speler die op termijn een belangrijke rol zal kunnen gaan spelen, maar ook zonder hem heeft Feyenoord genoeg spelers voor de drie posities op het middenveld”, aldus Krabbendam, die wijst op spelers als Hwang In-beom, Jakub Moder, Oussama Targhalline, Ramiz Zerrouki, Antoni Milambo en Sem Steijn.

De clubwatcher stelt dat Valente zelfs bij een vertrek van Zerrouki of Milambo niet geldt als topprioriteit in Rotterdam. “Als FC Groningen niet zakt met de vraagprijs, komt Valente niet naar De Kuip”, besluit hij.