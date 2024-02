Transfer van Driouech naar PSV ketst op allerlaatste moment alsnog af

Couhaib Driouech vertrekt tóch niet naar PSV. Via de officiële sociale mediakanalen melden de Eindhovenaren na de komst van CJ Egan Riley dat er geen inkomende- of uitgaande transfers meer zullen plaatsvinden. Excelsior weigerde groen licht te geven voor de medische keuring van de vleugelaanvaller, zo schrijft Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

"Met de transfer van CJ Egan-Riley zit de transferwindow er voor PSV op. Morgen kijken we vooruit naar de wedstrijd tegen Ajax en blikken we terug op de voorbije transferperiode", schrijf de club op X.

Daarmee is de komst van Driouech dus uitgesloten. De vleugelaanvaller was al in Eindhoven, maar de transfer is op het allerlaatste moment dus toch afgeketst. "PSV zet een streep door Driouech. Klap voor de speler vooral", tweet Elfrink. De vleugelaanvaller blijft daarmee dus (noodgedwongen) in Kralingen.

"De club heeft een streep gezet door de onderhandelingen met Excelsior, nadat die club weigerde om goedkeuring te geven voor een medische keuring in Eindhoven", weet Elfrink. "Struikelblok was steeds dat Excelsior een vervanger voor Driouech wilde en er niet in slaagde om die te vinden. De Rotterdammers lopen daardoor het bedrag nu mis."

Driouech en zijn zaakwaarnemer reden alsnog naar Eindhoven, in de hoop dat Excelsior alsnog groen licht zou geven voor de transfer van de vleugelaanvaller. Dat bleek ijdele hoop.

Volgens Jeroen Kapteijns van De Telegraaf steekt de vork echter anders in de steel. Excelsior zou volgens hem namelijk wel geprobeerd hebben mee te werken aan een transfer, maar voelden zij zich genoodzaakt om 'nee' te zeggen, daar zij niet tijdig een vervanger kunnen aantrekken.

"Alle partijen hebben er alles aan gedaan om deze transfer mogelijk te maken. Helaas is dat niet gelukt”, wordt zaakwaarnemer Anass El Ghouche geciteerd door Kapteijns.

En daar leek het lange tijd toch echt niet naar. Al dagenlang woedt een verhitte strijd tussen PSV en Feyenoord om de handtekening van de vleugelaanvaller. Eerder op Deadline Day zou Feyenoord het bod van PSV ter waarde van ruim vier miljoen euro gematcht hebben.

Enkele uren later trokken de Rotterdammers de stekker uit de onderhandelingen. En ook PSV zet de komst van Driouech nu dus uit zijn hoofd. Met het aanrijden van de clubfotograaf leek een transfer een kwestie van tijd, maar die kwam vermoedelijk dus voor CJ Egan Riley.

