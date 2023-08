Transfer Sangaré naar Nottingham klapt mogelijk door Spurs-voorzitter Levy

Donderdag, 31 augustus 2023 om 17:43 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:46

Het is nog maar de vraag of Ibrahim Sangaré deze zomer verkast naar Nottingham Forest. The Tricky Trees willen de Ivoriaan graag overnemen van PSV en hebben volgens The Athletic een bod neergelegd van ongeveer 35 miljoen euro. Dat bedrag komt overeen met de berichtgeving van het Eindhovens Dagblad eerder op donderdag. Een transfer van Sangaré kan echter door Tottenham Hotspur onbedoeld voorkomen worden.

Tottenham heeft namelijk nadrukkelijke interesse in Forest-middenvelder Brennan Johnson, die door zijn club wordt getaxeerd op ongeveer 58 miljoen euro. Dat bedrag is voor Tottenham-voorzitter Daniel Levy vooralsnog te gortig, waardoor de deal op dit moment gecompliceerd ligt. Minimaal één van de partijen zal water bij de wijn moeten doen. Volgens The Athletic kan het klappen van de Johnson-deal verstrekkende gevolgen hebben voor Sangaré, daar het 'bijna zeker' is dat de transfer afhangt van het vertrek van Johnson.

Forest heeft al langere tijd concrete interesse in Sangaré, die een vastgestelde vertrekclausule in zijn contract heeft staan ter waarde van 37,5 miljoen euro. Het laatste bod van Forest, dat volgens het ED tussen de 35 en 35,5 miljoen euro ligt, komt in de buurt, al is het nog maar de vraag of PSV bereid is om een minder bedrag te accepteren. Volgens Rik Elfrink van het ED hakt Sangaré donderdag nog de knoop door over zijn toekomst.

Sangaré trainde donderdag 'gewoon' mee bij PSV en was woensdag basisspeler in het team dat ten koste van Rangers (5-1) de groepsfase van de Champions League bereikte. Desondanks lijkt het er momenteel op dat Sangaré kiest voor een transfer naar de Premier League, al is een deal dus nog niet zeker door de zaak-Johnson. De 22-jarige Johnson maakte vorig seizoen grote indruk als aanvallende middenvelder. In 38 wedstrijden maakte hij 8 treffers en daarnaast was hij goed voor 3 assists. Het leverde hem concrete interesse van Tottenham op, al is het dus nog maar de vraag of hij daadwerkelijk de overstap naar Noord-Londen maakt.