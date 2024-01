Transfer PSV'er naar Ajax lijkt stap dichterbij na duidelijk signaal Misehouy

Gabriel Misehouy lijkt te vertrekken bij Ajax. De Amsterdamse club heeft de achttienjarige middenvelder een voorstel gedaan om zijn contract met 3,5 jaar te verlengen. Volgens De Telegraaf moest Misehouy daar uiterlijk woensdag op reageren, maar heeft hij dit vooralsnog niet gedaan. In plaats daarvan wisselde hij van zaakwaarnemer. Daarom schrijft de krant dat een vertrek onvermijdelijk lijkt.

Tot dusver was Guido Albers de zaakwaarnemer van Misehouy, maar vanaf heden is dat volgens de krant Pini Zahavi van HAZ Sport Agency. De middenvelder heeft nog een contract tot komende zomer in Amsterdam, maar lijkt dat dus niet te gaan verlengen.

Ajax leek dus wel langer met het talent door te willen, maar Misehouy ziet dat vermoedelijk niet zitten. Misehouy heeft zijn debuut voor Ajax 1 nog altijd niet gemaakt, en moet het dus vooral doen met optredens namens Jong Ajax.

Tim van Duijn van Voetbal International meldde al dat Girona afgelopen maandag namens de City Football Group op de tribune zat bij de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tussen Jong Ajax en FC Groningen. Volgens De Telegraaf is ook Manchester City geïnteresseerd in hem.

Dit seizoen staat Misehouy steevast in de basis bij Jong Ajax. Het Nederlands-Ghanese talent kan met zeven goals en drie assists in dertien competitieduels uitstekende statistieken overleggen. Misehouy moest dit seizoen negen wedstrijden missen vanwege een blessure.

In augustus liet Misehouy al eens publiekelijk zijn onvrede blijken over het gebrek aan kansen in Ajax 1. De jongeling zette een post op Instagram met daarbij de tekst: "Ze zeggen dat je geduldig moet zijn, maar wat als de tijd op raakt?" Misehouy verwijderde die post snel daarna weer.

Isaac Babadi

De Telegraaf weet verder te melden dat een eventueel vertrek van Misehouy kan betekenen dat Ajax serieuze gesprekken aan zal gaan met PSV'er Isaac Babadi. Het achttienjarige talent heeft een aflopend contract bij de Eindhovenaren, en voerde al gesprekken met Ajax.

