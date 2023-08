Transfer op losse schroeven: Ajax brengt laatste bod uit op Josip Sutalo

Woensdag, 9 augustus 2023 om 10:42 • Wessel Antes • Laatste update: 11:04

Ajax heeft een laatste bod ingediend op Josip Sutalo, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano woensdagochtend. De Amsterdammers zouden 20 miljoen euro plus bonussen overhebben voor de verdediger van Dinamo Zagreb. Indien de clubleiding van de Kroatische topclub niet akkoord gaat met deze transfersom schakelt Ajax over naar andere opties. De 23-jarige Sutalo ligt in Zagreb nog tot medio 2028 vast en is volgens Transfermarkt zo'n 18 miljoen euro waard. Volgens de Italiaanse journalist heeft Ajax vertrouwen in het huidige bod dat is neergelegd.

Romano stelt dat technisch directeur Sven Mislintat de Kroatische landskampioen nog twee dagen geeft. Indien Sutalo na 48 uur nog niet naar Amsterdam mag vertrekken om zijn transfer af te ronden, schakelt Ajax over op andere centrale verdedigers. Afgelopen zondag gaf trainer Maurice Steijn na het laatste oefenduel met Borussia Dortmund (3-1 nederlaag) al aan wat Sutalo’s voorkeur is. “De speler wil naar Ajax.” De Nederlandse recordkampioen zit al langere tijd achter Sutalo aan, maar de achtvoudig international van Kroatië kan ook naar Fiorentina.

Sutalo moet bij Ajax de opvolger worden van Jurriën Timber, die deze zomer voor 40 miljoen euro naar Arsenal vertrok. Dat bedrag kan middels bonussen nog oplopen met 5 miljoen euro. Een groot deel van die transfersom ligt nu op tafel bij Dinamo Zagreb, dat vanwege het langdurige contract dat Sutalo heeft hoog in de boom zit. De Kroaten zouden Sutalo het liefst nog een aantal weken houden, om zo Champions League-voetbal veilig te stellen. Feyenoord zit in dezelfde wachtkamer en zou het tweeluik met AEK Athene moeten afwachten, alvorens sterspeler Luka Ivanusec naar De Kuip komt om zijn transfer af te ronden.

Sutalo is een jeugdproduct van Dinamo Zagreb en is al sinds 2014 verbonden aan de club. Na een uitleenbeurt aan NK Istra wist hij zijn basisplaats definitief te veroveren. Inmiddels staat de teller op 86 officiële duels voor de Kroatische recordkampioen, waarin Sutalo goed was voor 6 doelpunten en 4 assists. De Kroatische mandekker groeide in Zagreb uit tot international en maakte deel uit van de WK-selectie van bondscoach Zlatko Dalic. Vanwege de hevige concurrentie centraal achterin bij het nationale elftal kwam Sutalo enkel in actie tijdens de troostfinale tegen Marokko (2-1 winst).