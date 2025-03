Transfer naar Liverpool aanstaande? 'Ik zou liegen als ik zou zeggen dat...'

Het is niet ondenkbaar dat Milos Kerkez bezig is aan zijn laatste maanden bij Bournemouth. De voormalig linksback van AZ behoort bijna wekelijks tot de uitblinkers van bij the Cherries en is reeds genoemd als mogelijke aanwinst van het Liverpool van manager Arne Slot.

Kerkez praat met The Athletic over de geruchten rondom een transfer naar Liverpool. ''Het is niet zo dat ik de reacties niet meekrijg. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik daar niets over hoor en lees.''

De Hongaars-Servische vleugelverdediger focust zich voorlopig alleen op succesvol zijn voor Bournemouth. ''Het gaat erom of het je raakt of niet. Als iemand iets slechts zegt, doe ik mijn werk, en als iemand iets goeds zegt, doe ik ook gewoon mijn werk. Zo simpel is het.''

Kerkez wil de absolute top bereiken en ziet Bournemouth dan ook niet als zijn plafond. ''Als kind droom je ervan om op het hoogste niveau te spelen, prijzen te winnen en deel uit te maken van de beste teams.''

''Dit zijn de dingen waar mijn agent en mijn vader mee bezig zijn. Het is niet iets waar ze mij mee lastig vallen, want het seizoen is nog volop bezig. Dus heeft het geen zin om over geruchten te praten'', zo benadrukt Kerkez, die nog ruim drie jaar onder contract staat in Bournemouth.

''Er zijn nog zat belangrijke wedstrijden. De FA Cup is belangrijk voor ons, dat zijn grote dingen. En dan, zoals ik zeg, als iemand dan voor je komt, weet je nooit wat er gaat gebeuren of waar je gaat eindigen. We zullen wel zien wat er in de zomer gebeurt'', wil de linksback eerst het seizoen goed afsluiten met zijn club.

Kerkez, met twee goals en vijf assists in 32 duels voor Bournemouth dit seizoen, treft zondag Manchester City in de kwartfinale van de FA Cup. In de Premier League strijdt de nummer tien nog volop mee om de Europese plaatsen.