Transfer lijkt aanstaande: Feyenoord kan binnenkort mooi bedrag bijschrijven

Róbert Bozeník lijkt op weg naar de uitgang bij Boavista. Volgens Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sport is er concrete interesse van Lille OSC en Sevilla in de 24-jarige spits. Beide clubs hebben zelfs al een bod ingediend op Bozeník, en volgens Plettenberg zal het niet lang meer duren voordat er een knoop wordt doorgehakt.

"Nieuws over Róbert Bozeník: Sevilla en Lille OSC hebben een concreet bod uitgebracht op de 24-jarige spits van Boavista", laat Plettenberg weten op X. "Prijskaartje: vijf miljoen euro plus bonussen. Er wordt spoedig een beslissing genomen."

Bozeník is dit seizoen belangrijk voor Boavista, de nummer negen van de Portugese competitie. Tot dusver was hij deze jaargang in twintig officiële duels goed voor negen treffers en twee assists.

Vorige maand maakte 1908.nl al melding van de interesse in de voormalig Feyenoorder. Zo werd er toen al concrete belangstelling gemeld van Lille, Torino en Bologna. Daar lijkt Sevilla nu dus bij te zijn gekomen.

Bozeník maakte in 2020 voor vier miljoen euro de overstap van MSK Zilina naar Feyenoord. Hij wist geen potten te breken in Rotterdam-Zuid en werd verhuurd aan Fortuna Düsseldorf en Boavista. Die laatste club nam hem afgelopen zomer definitief over, voor 2,5 miljoen euro.

Het gerenomeerde Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van de Slowaaks international, die nog tot medio 2026 vastligt in Portugal, in op vijf miljoen euro.

Bij het vertrekken van Bozeník uit Rotterdam bedong Feyenoord een doorverkooppercentage van twintig procent over een mogelijke winst. Mocht hij nu dus voor bijvoorbeeld vijf miljoen euro vertrekken, dan kan Feyenoord rekenen op een bedrag van ongeveer 500.000 euro.

