Transfer Driouech naar PSV lijkt rond; clubfotograaf arriveert op De Herdgang

De soap rondom Couhaib Driouech lijkt eindelijk zijn einde te naderen. Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is de vleugelaanvaller dan toch op weg naar PSV. Eerder op de avond haakte Feyenoord al af in de strijd om de handtekening van de vleugelaanvaller.

"PSV lijkt alsnog op weg om een deal met Driouech te gaan afronden", schrijft Elfrink op X. "De club heeft het eigen mediateam inmiddels ook opgetrommeld."

Clubfotograaf PSV meldt zich wel heel laat op de Herdgang ?? — ESPN NL (@ESPNnl) February 1, 2024

Op beelden van ESPN is bovendien te zien dat de clubfotograaf van PSV op sportpark De Herdgang aanrijdt. Alles wijst er dus op dat de transfer van Driouech naar PSV in kannen en kruiken is.

Feyenoord leek even roet in het eten te gooien. De Rotterdammers zouden het bod van ruim vier miljoen euro dat PSV ook neertelt ook op tafel hebben gelegd. Maar enkele uren later bleek dat de landskampioen vanwege financiële overwegingen de stekker uit de onderhandelingen had getrokken.

Daardoor bleef alleen PSV over in de strijd om de vleugelaanvaller. Het was echter nog maar zeer de vraag of de transfer zijn doorgang zou vinden. Excelsior zou namelijk per se een vervanger willen strikken, voordat het Driouech zou laten gaan.

Daarvoor zou het graag Leo Sauer van Feyenoord willen huren. Of dat inderdaad gaat gebeuren, valt nog te bezien. Hoe dan ook vangt Excelsior met ruim vier miljoen euro een recordsom voor zijn vleugelaanvaller.

Het wordt voor PSV nog wel een kleine race tegen de klok om al het papierwerk in orde te krijgen. Om 23:59 sluit de deadline en dan moeten alle plooien gladgestreken zijn. "De deal moet nog wel worden afgerond", waarschuwt Elfrink dan ook. "Er zijn echt nog hobbels te nemen."

