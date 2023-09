Transfer Deadline Day: Tottenham Hotspur strikt ‘topprioriteit’

Vrijdagavond om 23:59 uur sluit de transfermarkt in Europa. Welke spectaculaire transfers vinden er nog plaats in de laatste 24 uur? Blijft Lutsharel Geertruida bij Feyenoord? En wat doet Davy Klaassen? Via dit blog houden we alle binnen- en buitenlandse transfers bij. Uiteraard blijf je ook via de reguliere topics op de hoogte van de meest spraakmakende overgangen op de slotdag van de transferwindow. Meepraten? Laat in de comments weten op welke grote transfer jij nog hoopt.

Tottenham Hotspur versterkt zich met talentvolle buitenspeler

Tottenham Hotspur heeft op de laatste dag van de transferperiode Brennan Johnson aan de selectie toegevoegd. De club van manager Ange Postecoglou maakt veertig miljoen pond, omgerekend zo’n 47 miljoen euro, over naar Nottingham Forest. The Spurs zagen eerder deze transferperiode Arnaut Danjuma (terug naar Villarreal na verhuurperiode, nu bij Everton) en Lucas Moura (São Paulo FC) vertrekken, daarom was het aantrekken van Johnson als 'topprioriteit' aangemerkt binnen de club.

Chelsea neemt Cole Palmer over van Manchester City

Chelsea heeft andermaal een miljoenentransfer afgerond. De Londenaren betalen 47 miljoen om de 21-jarige middenvelder over te nemen van City. Palmer tekent op Stamford Bridge een contract tot medio 2030, met een optie voor een extra jaar. "Ik heb heel veel zin om te beginnen en voelt geweldig om hier te tekenen", zegt Palmer op de clubwebsite. "Ik heb bij Chelsea getekend vanwege het project." Voor City kwam de linkspoot tot 41 officiële wedstrijden, waarin hij 6 keer scoorde en 2 assists gaf.

Leonardo Bonucci rondt transfer naar Union Berlin af

Leonardo Bonucci heeft zijn transfervrije status ingeruild voor een contract in Duitsland. De inmiddels 36-jarige verdediger heeft bij Union Berlin een contract getekend voor één seizoen, met een optie voor een tweede voetbaljaargang. De voormalig speler van onder meer Juventus en AC Milan was sinds deze zomer transfervrij. Met die Eisernen gaat de Italiaan dit seizoen alsnog de Champions League in.

Gylfi Sigurdsson tekent jaar na vertrek bij Everton in Denemarken

Gylfi Sigurdsson heeft voor één seizoen getekend bij Lyngby BK in Denemarken. De middenvelder uit Ijsland staat daarmee voor het eerst onder contract bij een club na zijn vertrek bij Everton in de zomer van 2022. Sigurdsson raakte in 2021 in opspraak nadat hij werd aangehouden op verdenking van kindermisbruik, maar eerder dit jaar werd hij vrijgesproken van alle aanklachten. Nu gaat de 33-jarige middenvelder de draad weer oppakken op het hoogste niveau in Denemarken.

Voormalig sc Heerenveen-spits Amin Sarr naar VfL Wolfsburg

VfL Wolfsburg heeft zich op Deadline Day versterkt met Amin Sarr, ex-speler van onder meer sc Heerenveen. De 22-jarige Zweed wordt dit seizoen gehuurd van Olympique Lyon. Die Wölfe hebben daarnaast een optie tot koop op Sarr, waardoor de transfer in de zomer van 2024 permanent kan worden. In Frankrijk wist de spits nooit volledig te overtuigen. In 18 wedstrijden voor Lyon kwam Sarr tot slechts 1 doelpunt.

Sparta huurt middenvelder Metinho van Troyes

Sparta Rotterdam heeft in Metinho een nieuwe middenvelder gevonden. De koploper van de Eredivisie huurt de Braziliaan dit seizoen van het Franse Troyes, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Ligue 1. De twintigjarige Metinho liep al enige tijd stage bij Sparta in afwachting van zijn werkvergunning. Technisch directeur Gerard Nijkamp is blij dat de transfer nu rond is. "Metinho was ons al opgevallen als veelzijdige speler, iets dat we hebben teruggezien in de trainingen en oefenwedstrijden de afgelopen weken. Als centrale middenvelder draagt hij zowel aanvallend als verdedigend zijn steentje bij."

Mark van Bommel neemt tijdelijk afscheid van Christopher Scott

Christopher Scott gaat Royal Antwerp tijdelijk verlaten. De Duitse middenvelder wordt dit seizoen verhuurd aan Hannover 96 in zijn thuisland. De club uit de 2. Bundesliga heeft daarnaast een koopoptie bedongen op de 21-jarige Scott. De voormalig jeugdinternational kwam in België amper aan spelen toe en hoopt bij Hannover zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Telstar neemt Robin Polley over van Heracles Almelo

Telstar heeft zich op de slotdag van de transferwindow versterkt met Robin Polley. De 24-jarige verdediger kreeg onlangs van Heracles Almelo te horen dat er op Erve Asito geen toekomst voor hem was. Polley koos daarop eieren voor zijn geld en kiest nu dus voor een avontuur in de Keuken Kampioen Divisie. Hij kan vrijdagavond tegen FC Eindhoven al zijn debuut maken voor de Witte Leeuwen.