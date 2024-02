Transfer Deadline Day: Lance Duijvestijn verlaat Almere voor Rotterdam

Donderdagavond om 23:59 uur sluit de transfermarkt in Europa. Welke spectaculaire transfers vinden er allemaal plaats in de laatste 24 uur? Via dit blog houden we alle binnen- en buitenlandse transfers bij. Uiteraard blijf je ook via de reguliere topics op de hoogte van de meest spraakmakende overgangen op de slotdag van de transferwindow.

Lance Duijvestijn verlaat Almere City voor Excelsior

Lance Duijvestijn heeft op de slotdag van de transfermarkt een transfer naar Excelsior gemaakt. De middenvelder tekent een contract voor 2,5 jaar. Daarnaast hebben de Rotterdammers de optie om het contract met nog een jaar te verlengen. Duijvestijn was in Flevoland niet meer verzekerd van een basisplaats.

Van der Water van uitzichtloze situatie verlost

Silvester van der Water maakt het seizoen op huurbasis af bij PEC Zwolle. De 27-jarige aanvaller speelde sinds oktober geen wedstrijd meer in Leeuwarden nadat trainer Henk de Jong hem uit zijn selectie had gezet. PEC heeft in de huurdeal geen optie tot koop bedongen.

Ugalde vertrekt definitief naar Spartak Moskou

Manfred Ugalde mag zich officieel speler van Spartak Moskou noemen. De 21-jarige aanvaller komt over van FC Twente, dat met Myron Boadu al een vervanger in huis heeft gehaald. Laatstgenoemde wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van AS Monaco. Spartak Moskou heeft inclusief bonussen 15 miljoen euro voor Ugalde betaald, wat voor Twente een recordbedrag betekent.

AZ lijft Zeefuik in

Lequincio Zeefuik mag zich speler van AZ noemen, zo melden de Alkmaarders op de eigen clubsite. Waar de negentienjarige spits eerder het seizoen zou afmaken bij FC Volendam, komt hij nu vervroegd over van. Zeefuik beschikte in het Kras Stadion over een aflopend contract, maar nu houdt Volendam toch nog wat over aan zijn vertrek. Volgensis er met zijn overgang ‘enkele tonnen’ gemoeid.

"Ik ben heel blij met deze mooie stap", reageert Zeefuik. "Het is een mooie nieuwe uitdaging. Het is het afgelopen halfjaar snel gegaan. Er kwam een nieuwe trainer die me vertrouwen gaf. Daardoor speelde ik goed. Dit is een geweldige stap in mijn carrière waar ik trots op mag zijn."

Directeur Voetbalzaken Max Huiberts is blij met de komst van de jonge spits. "Zeefuik is een aanvaller die zich de afgelopen maanden stormachtig heeft ontwikkeld. Hij heeft dit seizoen van zich laten horen in de Eredivisie met een aantal bijzondere goals. Als je kijkt naar zijn manier van spelen, is het een aanvaller die goed bij onze manier van spelen past. Hij is een spits die sterk is met zijn rug naar de goal, maar ook zelf kan creëren en dat is een mooie kwaliteit. Hij heeft dus al veel in zijn pakket, maar er is ook nog veel ruimte voor ontwikkeling. Hij is een aanwinst waar we heel erg blij mee zijn."

FC Utrecht verkoopt Sagnan

FC Utrecht heeft Modibo Sagnan verkocht aan Montpellier HSC. Volgensis er met de transfer een bedrag van 3,5 miljoen euro plus bonussen gemoeid. De 24-jarige verdediger sluit per direct aan bij de club die uitkomt in de Franse Ligue 1. Sagnan heeft zodoende anderhalf seizoen het shirt van FC Utrecht gedragen. In totaal kwam Sagnan tot 42 officiële wedstrijden namens de Domstedelingen.

Embaló vertrekt op huurbasis naar Rio Ave

Úmaro Embaló maakt het seizoen op huurbasis af bij het Portugese Rio Ave. De 22-jarige aanvaller keert daarmee terug naar het land waar hij zijn voetbalcarrière begon. Embaló werd afgelopen zomer uitgeleend aan FC Cartagena, waar hij sinds het nieuwe kalenderjaar niet meer bij de selectie zat. Na onderling overleg is besloten om de huurovereenkomst te ontbinden.

