Transfer Deadline Day: Fortuna-aanvaller Embaló op huurbasis naar Portugal

Donderdagavond om 23:59 uur sluit de transfermarkt in Europa. Welke spectaculaire transfers vinden er allemaal plaats in de laatste 24 uur? Via dit blog houden we alle binnen- en buitenlandse transfers bij. Uiteraard blijf je ook via de reguliere topics op de hoogte van de meest spraakmakende overgangen op de slotdag van de transferwindow.

Embaló vertrekt op huurbasis naar Rio Ave

Úmaro Embaló maakt het seizoen op huurbasis af bij het Portugese Rio Ave. De 22-jarige aanvaller keert daarmee terug naar het land waar hij zijn voetbalcarrière begon. Embaló werd afgelopen zomer uitgeleend aan FC Cartagena, waar hij sinds het nieuwe kalenderjaar niet meer bij de selectie zat. Na onderling overleg is besloten om de huurovereenkomst te ontbinden.