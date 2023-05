Trainerswissel aanstaande; Leeds wil manager met 537 duels aan PL-ervaring

Dinsdag, 2 mei 2023 om 13:15 • Bart DHanis • Laatste update: 13:18

Leeds United gaat Javi Garcia op korte termijn ontslaan en heeft al een vervanger op het oog. Sam Allardyce staat bovenaan het lijstje om het in nood verkerende Leeds in de Premier League te houden, zo melden verschillende Engelse media. Met nog vier wedstrijden te gaan, bezet Leeds momenteel de zeventiende plaats in de competitie. De club heeft hetzelfde aantal punten als Nottingham Forest, dat achttiende en tevens op degraderen staat.

Garcia werd eerder dit seizoen aangesteld als opvolger van de in februari ontslagen Jesse Marsch. De Spaanse oefenmeester staat pas twaalf wedstrijden aan het roer op Elland Road, maar wordt naar verluidt nu al naar de uitgang gewezen. Hij won van die twaalf wedstrijden pas drie keer. Ook technisch directeur Victor Orta heeft de club dinsdagmiddag verlaten, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano op Twitter.

Leeds zou de twaalfde club uit de trainerscarrière van Allardyce kunnen worden. Big Sam was hiervoor werkzaam bij onder meer Crystal Palace, West Bromwich Albion, Sunderland, Newcastle United, West Ham United en het Engelse nationale elftal. Zijn laatste klus dateert uit 2021, toen hij voor het eerst in zijn loopbaan degradeerde. De inmiddels 68-jarige oefenmeester was toen manager van West Bromwich Albion.

Het wordt voor Allardyce een loodzware klus om Leeds in de Premier League te houden. De club heeft mogelijk het zwaarste resterende programma van alle clubs uit de competitie. Komende zaterdag wacht een ontmoeting met Manchester City, die week daarna staat het duel tegen Newcastle op het programma. De laatste twee wedstrijden worden tegen respectievelijk West Ham en Tottenham Hotspur afgewerkt.