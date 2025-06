Trainerscarrousel in Italië heeft mogelijk gevolgen voor de carrière van Igor Paixão

Gian Piero Gasperini wil Igor Paixão naar AS Roma halen, zo weet de Italiaanse transfermarktjournalist Alfredo Pedullà te melden. De aanvaller van Feyenoord moet tussen de 30 en 35 miljoen euro kosten.



Gasperini wilde de Braziliaan al eens eerder naar Italië halen. Toen de 67-jarige manager nog aan het roer van Atalanta stond, had hij zijn oog ook al eens op Paixão laten vallen.

Nu Gasperini komend seizoen de leiding heeft over AS Roma, is de interesse in Paixão nieuw leven ingeblazen.

Paixão staat volgens verschillende Italiaanse media ook al in de belangstelling van Napoli. Die club is naarstig op zoek naar een linksbuiten en heeft ook Noa Lang op het wensenlijstje staan.

Ook Olympique Marseille ziet de komst van Paixão wel zitten. Volgens 1908.nl hebben de Fransen al een bod van meer dan 32 miljoen euro neergelegd in Rotterdam-Zuid.

Met name vorig seizoen heeft Paixão zijn kwaliteiten geëtaleerd. De 24-jarige vleugelspeler was in het afgelopen seizoen goed voor liefst 18 goals en 19 assists in 47 duels over alle competities.

In de thuiswedstrijd in de Champions League tegen AC Milan maakte de aanvaller grote indruk. De rechtspoot, die tot medio 2029 vastligt bij Feyenoord, was ongrijpbaar voor de Italiaanse defensie en tekende voor het enige doelpunt van de wedstrijd.