Trainer Xavi kondigt vertrek bij FC Barcelona aan

Trainer Xavi gaat FC Barcelona aan het einde van huidig seizoen verlaten, zo zegt hij zaterdagavond. Mogelijk was de pijnlijke nederlaag tegen Villarreal (3-5) de spreekwoordelijke druppel. Er gingen al enkele tijd geruchten rond over een aanstaand vertrek, maar hij hield vertrouwen. Nu gaat hij alsnog opstappen.

"Ik zal Barcelona in juni verlaten", zo maakt hij na afloop van de nederlaag in LaLiga bekend. "Er is geen weg terug. Het is tijd voor verandering. Als Culé denk ik dat het tijd is om te vertrekken."

"Ik heb vandaag met het bestuur en de club gesproken. Ik vertrek op 30 juni, dat is beter voor de club. Mijn besluit verandert uiteraard niets aan mijn inzet, want ik zal alles blijven geven in de komende vier maanden."

"Het seizoen is nog niet verloren en we kunnen nog mooie dingen gaan neerzetten", vervolgt Xavi. "Hopelijk verandert de dynamiek na mijn vertrek, want dat is wat de club nodig heeft: verandering."

Het besluit volgt dus direct na de teleurstellende verliespartij in eigen huis. Barcelona kwam nog op een 3-2 voorsprong, nadat het eerder met 0-2 achterstond, maar ging dus alsnog onderuit. Door de nederlaag blijft Barça voorlopig derde op de ranglijst. Villarreal staat veertiende.

"Begrijp me niet verkeerd: ik heb dit besluit genomen vanwege de algehele situatie bij de club, en niet alleen vanwege het resultaat vandaag. Ik ben de hoofdverantwoordelijke. We hebben puike prestaties geleverd en veel heeft goed uitgepakt, maar ons gezamenlijke 'project' stopt na dit seizoen", aldus de oefenmeester.

Xavi stond sinds november 2021 onder contract bij Barcelona, waar het stokje overnam van Ronald Koeman. Daarvoor was hij trainer van Al-Sadd. Over zijn toekomst wil Xavi overigens nog niets kwijt, maar hij laat wel weten nog over 'veel energie' te beschikken.

