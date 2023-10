Trainer van Mainz velt oordeel over non-actiefstelling van Anwar El Ghazi

Donderdag, 19 oktober 2023 om 20:39 • Lars Capiau • Laatste update: 20:58

De trainer van 1. FSV Mainz, Bo Svensson, vindt dat zijn club goed gehandeld heeft door Anwar El Ghazi op non-actief te stellen. Dat vertelde de Deense oefenmeester op een persconferentie in aanloop naar het topduel van de Duitse club met Bayern München.

"Ik sta achter dit besluit", benadrukte Svensson. "Ik denk dat het juist is dat we het op deze manier hebben gedaan." De trainer gaf aan reeds met El Ghazi gesproken te hebben over het voorval.

De inhoud van dat gesprek wilde Svensson niet delen met de aanwezige media. Wel liet hij zich ontvallen dat de non-actiefstelling van El Ghazi niet zijn weerslag heeft gehad op de spelersgroep.

De situatie is 'niet optimaal', zo gaf de oefenmeester te kennen, maar de spelersgroep heeft niet geleden onder de beslissing van de clubleiding. "Het is wat het is", zei de coach. "We zijn professionals en we moeten ons werk uitvoeren."

El Ghazi kwam in Duitsland in opspraak nadat hij enkele pro-Palestijnse posts op zijn Instagram-kanaal deelde. In overleg met de speler is vervolgens besloten om El Ghazi op non-actief te stellen.

Wie naast El Ghazi aankomende zaterdag nog meer mogelijk ontbreekt als Mainz het opneemt tegen Bayern, is Noussair Mazraoui. De ex-Ajacied sprak op sociale media ook zijn steun uit voor de Palestijnen. Ook Bayern was niet gediend van die berichten.

Mazraoui sprak woensdag met de Beierse clubleiding over zijn berichten op Instagram met betrekking tot het Israëlisch-Palestijns conflict, maar toch zag BILD tot hun verbazing dat de rechtsback niet met de groepstraining meedeed. In plaats daarvan trainde Mazraoui apart.