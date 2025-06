Trainer Paul Simonis onthult: ‘Ik spreek met die club en ik heb al een presentatie gegeven’

Paul Simonis erkent dat hij op bezoek is geweest bij een andere club om zich te presenteren. Donderdag maakte De Telegraaf bekend dat de trainer van Go Ahead Eagles mogelijk aan de slag kan gaan bij VfL Wolfsburg, en de coach bevestigt nu die berichtgeving in gesprek met ESPN.

Duitse bronnen vertelden aan de krant dat Simonis één van de twee topkandidaten is om het stokje over te nemen bij VfL Wolfsburg. De winnaar van de TOTO KNVB Beker concurreert met Jacob Neestrup, de trainer van FC Kopenhagen.

Simonis, die in Spanje op vakantie is, vertelt nu aan ESPN dat er inderdaad nadrukkelijke interesse is vanuit de Bundesliga-club, maar dat de gesprekken al wel erg lang lopen.

“Ik heb een maand geleden een gesprek gehad daar”, zegt Simonis. “Ik heb een presentatie gegeven, mijn visie uit de doeken gedaan. Daarna bleef het stil. Ik moet nu ook in de media lezen dat ik bij de laatste twee kandidaten hoor. Ik snap dat ze daar niet over één nacht ijs willen gaan.”

“De Bundesliga is de tweede of derde competitie van de wereld. En er zijn mogelijkheden om door te groeien.” Simonis gaf eerder aan Go Ahead niet zomaar te willen verlaten, maar alleen voor een serieuze stap omhoog.

“Het is niet zo dat ik wegga voor elke andere club. Er is ook andere interesse, maar die clubs worden of werden niet zo concreet. Of ik vind of vond die niet de moeite waard om Eagles voor te verlaten.” Eind afgelopen seizoen zei Simonis ook al dat hij twee Eredivisie-clubs heeft afgewezen.

Go Ahead Eagles moet mogelijk nog even in spanning wachten op de perikelen rond Simonis. “Ik weet uit eigen ervaring hoe lastig het is om niet de hele voorbereiding mee te maken. Zeg nooit nooit, maar in principe blijf ik bij Go Ahead als wij op 17 juni weer begonnen zijn in Deventer.”