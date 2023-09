Trainer Olympique Marseille verlaat de club twee dagen voor duel met Ajax

Dinsdag, 19 september 2023 om 12:52 • Bart DHanis • Laatste update: 13:05

Olympique Marseille-trainer Marcelino is opgestapt bij de club, zo weet het Franse L’Équipe dinsdagmiddag te melden. De Spaanse oefenmeester heeft zijn vertrek aan de spelers dinsdag bekendgemaakt. Donderdag neemt Marseille het in de Johan Cruijff ArenA op tegen Ajax. Jean-Pierre Papin zal dan namens de Franse club op de bank zitten als trainer.

Marcelino stond pas zeven wedstrijden aan het roer bij de club. De 58-jarige oefenmeester werd afgelopen zomer pas gepresenteerd bij Marseille, maar wist de verwachtingen niet waar te maken. L’OM moet het vertrek van Marcelino nog wel bevestigen, maar gaat dat volgens L’Équipe snel doen. Papin zal de komende duels als interim-trainer zijn honneurs waarnemen.

Marseille boekte dit seizoen vooral in Europa teleurstellende resultaten. Ondanks het feit dat de club momenteel de derde plaats bezet in de Ligue 1 bezet en nog geen duel heeft verloren in de Franse competitie, werd Marseille in de voorrondes van de Champions League uitgeschakeld door het Griekse Panathinaikos (2-2, 3-5 na strafschoppen).

Zondagavond kwam het tot een confrontatie tussen de fanatieke aanhang van Marseille en de spelers. De Zuid-Fransen speelden in eigen huis met 0-0 gelijk tegen Toulouse, waarna de harde kern van Marseille hun onvrede liet blijken. "Maak je shirt nat of ga weg", klonk het tijdens de wedstrijd al vanaf de tribunes in het Stade Vélodrome. Na afloop werden de spelers door de ultra's geconfronteerd met de in hun ogen teleurstellende prestaties. "Het is normaal dat de supporters veel van ons eisen", vertelde basisspeler en aanvoerder Valentin Rongier na afloop voor de camera bij Prime Video. "Maar er zitten geen saboteurs in deze groep en dat is ook te zien, denk ik."