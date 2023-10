Trainer én analisten loven Huijsen, debutant bij Juve: ‘Een knaap uit 2005...'

Maandag, 23 oktober 2023 om 08:19 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:34

Dean Huijsen kan op complimenten rekenen na zijn officiële debuut voor Juventus. De geboren Amsterdammer kwam zondag in de slotfase binnen de lijnen in de kraker tegen AC Milan. Met de achttienjarige Huijsen in het veld trok la Vecchia Signora uiteindelijk een 0-1 overwinning over de streep. Mede daarom steken zijn trainer en oud-voetballer Ciro Ferrara de loftrompet.

In de 78ste minuut was het zover. Een kwartier na de 0-1 van ex-Milanista Manuel Locatelli kwam Huijsen in het veld voor de moegestreden Federico Gatti. De centrumverdediger hield het daarna tot het laatste moment schoon met zijn collega's. Trainer Massimiliano Allegri wijdde er na de wedstrijd mooie woorden aan.

Debuut voor ??????????????! ???? De 18-jarige Nederlander maakt zijn eerste minuten in het eerste van Juventus ???? Wat een moment om in te mogen vallen bij een winnend Juve tegen Milan! ??#ZiggoSport #SerieA #MilanJuve pic.twitter.com/LgF5BgEuVp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 22, 2023

"Ik ben blij dat een jongen uit 2005 zijn debuut heeft gemaakt en ijzig kalm inviel", sprak Allegri tegenover DAZN. "Hij gaat een geweldige carrière tegemoet, hij heeft geweldige dingen gedaan."

"Hij speelde met rust, hij speelde gemakkelijke ballen, hij bracht zijn teamgenoten niet in moeilijkheden, hij deed een belangrijke interventie... net als Ciro Ferrara", trok Allegri de vergelijking met de oud-verdediger. Die was zelf eveneens onder de indruk.

"Hij komt uit 2005, met de eerste bal die hij raakt in de Serie A stopt hij Rafael Leão", zei Ferrara, 49-voudig international van Italië. "Ik kan me met hem identificeren: ook ik debuteerde op achttienjarige leeftijd in een belangrijke wedstrijd, Napoli - Juventus. Mijn eerste actie was het schoppen van Zbigniew Boniek. Huijsen deed het beter."

"Hij anticipeerde op Leão en bediende toen een ploeggenoot. Erg goed." Huijsen speelt normaliter zijn wedstrijden voor Juventus Next Gen, het Onder 23-team van de club. Daarmee komt hij uit in de Serie C-B. Juventus Next Gen staat daar na acht speelronden zestiende met zeven punten. Huijsen stond in vijf wedstrijden aan de aftrap.

Mijlpalen stapelen zich op

Met zijn debuut beleeft Huijsen zijn tweede mijlpaal in korte tijd. Vorige maand mocht hij al debuteren voor Oranje Onder 19, waar de verdediger direct de aanvoerdersband om zijn arm kreeg. Huijsen en co zetten nota bene Italië met 0-2 opzij.

‘Nieuwe De Ligt’ klaar voor grote doorbraak bij Juve: ‘Die vergelijking is top!’