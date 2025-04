Trainer Dick Lukkien valt in volle perszaal voor klassieke 1 aprilgrap daags voor duel met Feyenoord

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Dick Lukkien, die valt voor een klassieke 1 aprilgrap.

Daags voor het Eredivisie-duel met Feyenoord is FC Groningen-trainer Lukkien in een simpele 1 aprilgrap getuind. De keuzeheer hoorde tijdens het persmoment voor het inhaalduel dat hij iets op zijn neus had, waarna hij zijn orgaan schoon probeerde te vegen. De zaal barstte in lachen uit, en toen viel ook het kwartje bij Lukkien zelf.