Tragisch nieuws: Indonesische speler wordt getroffen door bliksem en overlijdt

Tragisch nieuws uit Indonesië. Tijdens een vriendschappelijk duel tussen twee tweededivisionisten, 2FLO FC Bandung en FBI Subang, is een speler van laatstgenoemde club overleden. Septian Rahajra werd getroffen door een blikseminslag en overleed even later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Op de socialemediakanalen bevestigt de club het overlijden van de speler. Ook de tegenstander deelt de condoleances online. "Wij, de familie van FLO2 FC Bandung, zijn diep bedroefd door het overlijden van Septian Raharja. Moge hij in vrede rusten."

Volgens het lokale medium PRFM News was Raharja niet op slag dood, maar ademde hij nog. Hij werd vervoerd naar het ziekenhuis, waar zijn verwondingen te ernstig bleken.

Het noodlot sloeg toe door het snel veranderende weer. Getuigen zouden naar verluidt hebben gemeld dat het bewolkt was en regende vlak voor de blikseminslag.

De weersverandering zou de situatie snel geëscaleerd hebben. Beide teams bleven echter door voetballen, tot het tragische moment zich voltrok.

De ploeggenoten van Raharja snelden naar het slachtoffer toe en droegen hem van het veld. Het mocht helaas niet baten. De 34-jarige Raharja werd in het ziekenhuis doodverklaard.

