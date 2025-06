Tragedie rondom Champions League-winst Paris Saint-Germain: 2 doden, bijna 200 gewonden en honderden arrestaties

Triest nieuws uit Frankrijk. Daar zijn tijdens de festiviteiten rondom de Champions League-winst van Paris Saint-Germain onder meer twee doden gevallen en bijna tweehonderd mensen gewond geraakt. Dat meldt Le Parisien.

Uiteraard zorgde de eerste Champions League-winst van PSG in de clubgeschiedenis voor grote vreugde in Parijs en andere delen van Frankrijk. Maar het ging op meerdere plekken ook helemaal mis.

Zo overleed een twintigjarige man nadat hij tijdens de festiviteiten op een scooter werd aangereden door een auto in Parijs. In de stad Dax, in het zuidwesten van Frankrijk, overleed een zeventienjarige jongen aan zijn verwondingen nadat hij was neergestoken.

Daarnaast raakte in het departement Manche, in het noordwesten van Frankrijk, een politieagent ernstig gewond. Dat gebeurde door een vuurwerkbom. Daarna is hij in een kunstmatige coma gebracht volgens een politiebron.

Ook in Grenoble, in het zuidwesten van Frankrijk, ging het mis. Vier mensen raakten gewond, waarvan twee ernstig, nadat een auto op het feestvierende publiek in de stad inreed. Volgens Le Parisien bevestigde een bron dicht bij de zaak dat er geen sprake was van opzet.

Met name in hoofdstad Parijs braken er flink wat rellen uit rondom de Champions League-finale. Zo werd onder meer de politie op de bekende straat Champs-Élysées bekogeld door agressieve aanhangers van PSG en werden er winkels geplunderd.

Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken werden er in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 559 mensen gearresteerd. 491 van die arrestaties vonden plaats in de hoofdstad. Daarnaast raakten er volgens het eerste overzicht 192 mensen gewond.