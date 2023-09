Toulouse deelt triest nieuws over Aboukhlal: aanvaller zwaar geblesseerd

Donderdag, 28 september 2023 om 20:36 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:38

Zakaria Aboukhlal komt dit seizoen hoogstwaarschijnlijk niet meer in actie, zo laat zijn club Toulouse weten. De Marokkaans international raakte vorige week geblesseerd aan zijn knie en leek in eerste instantie 'slechts' enkele maanden aan de kant te zullen staan. Toulouse maakt nu echter bekend dat zijn seizoen zo goed als zeker voorbij is. Alles wijst op een gescheurde kruisband, al doet de club daar geen officiële mededelingen over.

Aboukhlal liep afgelopen donderdag tijdens het Europa League-duel met Union Sint-Gillis (1-1) een knieblessure op en moest vervangen worden door Frank Magri. Na het duel in België onderging Aboukhlal een eerste test om te bepalen wat de ernst van zijn kwetsuur ongeveer was. Toulouse wist toen al dat het er niet goed uitzag. "Onze aanvaller Zakaria Aboukhlal zal de komende maanden aan de kant staan. Nieuwe testen zullen meer moeten uitwijzen over de precieze ernst van de blessure en hoe lang hij precies aan de kant staat."

Voorafgaand aan het met 2-1 verloren duel met RC Lens op zondag sprak trainer Carles Martínez Novell nog de hoop uit op een relatief snelle terugkeer van de aanvaller. "Zak is heel belangrijk voor ons, dus hopelijk keert hij snel terug. In de tussentijd zullen we ons moeten aanpassen aan zijn afwezigheid." Op donderdagavond, vijf dagen na het initiële bericht van de Franse bekerhouder, wordt duidelijk dat Aboukhlal dit seizoen hoogstwaarschijnlijk niet meer in actie komt. "De operatie van Zakaria Aboukhlal, die vorige week geblesseerd raakte in de Europa League, is voorspoedig verlopen", schrijft de club. "Onze aanvaller zal waarschijnlijk tot het einde van het seizoen niet beschikbaar zijn. TéFéCé wenst hem een goed herstel en kijkt ernaar uit om hem weer op het veld te zien."

De blessure van Aboukhlal is een zware domper voor les Violets. De 23-jarige Rotterdammer was vorig seizoen goed voor vijftien treffers en vijf assists. Ook deze jaargang was hij al meermaals belangrijk met drie Ligue 1-treffers in vijf duels. Aboukhlal trad in de zomer van 2022 in dienst bij Toulouse, dat hem voor twee miljoen euro overnam van AZ. Zijn uitstekende vorm vorig seizoen leverde hem een plekje op in de WK-selectie van Marokko. Op dat toernooi viel hij vier keer in en was hij van grote waarde met een treffer in de groepsfase tegen België (2-0). Uiteindelijk reikten de Leeuwen van de Atlas tot de halve finale.