Tottenham wil Feyenoord niet alleen beroven van Arne Slot, maar hoort ‘nee’

Zondag, 21 mei 2023 om 08:19 • Guy Habets • Laatste update: 08:22

Niet alleen Arne Slot staat er goed op bij Tottenham Hotspur. De Telegraaf meldt zondagochtend dat algemeen directeur Dennis te Kloese onlangs is benaderd door de Londense club om technisch directeur te worden, maar dat die het aanbod heeft afgeslagen. Dat nieuws wordt vervolgens door Te Kloese zelf bevestigd. Ook de Mexicaanse voetbalbond en een niet nader te noemen club uit dat land kregen nul op het rekest.

De successen van Feyenoord zijn ook in het buitenland opgevallen. Trainer Slot wordt begeerd en staat met name hoog op het lijstje bij Tottenham, maar dat wilde eerst Te Kloese aanstellen als technische man. Een miljoenenbod was volgens de Telegraaf echter niet genoeg om de algemeen directeur van Feyenoord over te halen en daar wil Te Kloese ook transparant over zijn. "Ik ga niet ontkennen dat er een aanbod is gekomen, maar ik zeg meteen dat het mij niet heeft doen overwegen om met het gezin de boel weer op te pakken en te verhuizen."

Niet alleen de gezinssituatie van Te Kloese was een argument voor hem om te blijven. " Ik ben bij Feyenoord gekomen om aan iets moois te bouwen en dat doen we met z’n allen. We zijn geweldig op weg en willen nog meer bereiken. Het zou raar zijn om zo snel al weer te stoppen bij Feyenoord." Mede daardoor wees hij ook aanbiedingen van de Mexicaanse bond, waar hij tussen 2014 en 2018 al werkzaam was, en een niet nader genoemde club uit dat land af.

Feyenoord en Te Kloese doen er ondertussen ook alles aan om Slot te behouden. Zo werd bekend dat de Bergentheimer een flinke salarisverhoging in het vooruitzicht is gesteld in een poging hem in De Kuip te houden. Slot houdt vooralsnog de boot af en wilde rondom de festiviteiten van het kampioenschap en in de persconferentie van afgelopen vrijdag dan ook niet bevestigen dat hij blijft. De voormalig middenvelder gaf wel opnieuw aan de interessante Premier League 'de sterkste competitie' te vinden.