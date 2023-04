Tottenham toont meest nederige kant na ongekende afgang tegen Newcastle

Dinsdag, 25 april 2023 om 17:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:10

Supporters van Tottenham Hotspur die afgelopen zondag aanwezig waren bij de uitwedstrijd tegen Newcastle United (6-1) krijgen hun geld terug, zo laat de club uit Noord-Londen weten. The Spurs keken op bezoek in het St. James' Park al na een kwart wedstrijd tegen een 5-0 achterstand aan. De schade kon vervolgens enigszins worden beperkt, maar het ergste leed was toen al geleden.

Het leek voor Tottenham een oorwassing te worden die zijn weerga niet kende. Jacob Murphy, Alexander Isak (beiden tweemaal) en Joelinton zorgden ervoor dat Newcastle al na 21 minuten op een riante 5-0 voorsprong stond. De bezoekers waren in geen velden of wegen te bekennen en mochten van geluk spreken dat de score niet hoger uitviel. Als klein doekje voor het bloeden kondigt de club dinsdag een kleine tegemoetkoming aan.

Supporters die zondag de gang naar Newcastle hebben gemaakt, kunnen het aankoopbedrag terug op de rekening verwachten. In een speciaal woord op de website richten de spelers zich tot de fans. "Als ploeg begrijpen we je frustratie, je woede. Zondag was niet goed genoeg. We weten dat woorden in dit soort situaties niet genoeg zijn, maar geloof ons, een nederlaag als deze doet pijn. We waarderen je steun, uit en thuis, en met dat in ons achterhoofd willen we de fans de kosten van hun wedstrijdkaartjes vergoeden."

De selectie voelt zich volledig verantwoordelijk voor de afgang tegen the Magpies. "We weten dat dit niets verandert aan wat er zondag is gebeurd en we zullen er alles aan doen om de zaken recht te zetten, te beginnen tegen Manchester United op donderdagavond. Jullie steun zal dan opnieuw alles voor ons betekenen. Samen – en alleen samen – kunnen we vooruitgang boeken." Tottenham is door de nederlaag verder achterop geraakt bij United en heeft een wonder nodig om zich te verzekeren van Champions League-voetbal.

De afgang tegen Newcastle leidde ertoe dat interim-manager Cristian Stellini is ontslagen door Tottenham. Die beslissing is opvallend te noemen, daar de interim-coach pas een maand voor de spelersgroep stond als eindverantwoordelijke. Tottenham kiest nu voor Ryan Mason als tijdelijke trainer. De selectie van Tottenham krijgt daarmee te maken met zijn derde coach van dit seizoen. Antonio Conte kon de gewilde successen niet naar Noord-Londen brengen en werd eind maart de laan uitgestuurd. Stellini was in 2021 met Conte meegekomen en nam de honneurs tijdelijk waar.