Tottenham moeiteloos langs Ajax-opponent Villa; uitvallen Van de Ven grote smet

Tottenham Hotspur heeft zondagmiddag een uiterst belangrijke zege geboekt op directe concurrent Aston Villa. De formatie van Ange Postecoglou speelde geen denderende eerste helft, maar na de rust werd er overtuigend afgerekend met the Villans: 0-4. Het uitvallen van Micky van de Ven bleek een enorme smet op een verder probleemloze middag voor Tottenham.

De thuisploeg, die het donderdag wederom opneemt tegen Ajax in de Conference League, startte in tegenstelling tot het duel in Amsterdam met vijf verdedigers. Unai Emery stelde verder drie middenvelders op en had voorin basisplekken voor Leon Bailey en Ollie Watkins.

Aan de kant van Tottenham was er een basisplek voor Van de Ven. De voormalig FC Volendam-verdediger vormde een centraal duo met Cristian Romero. Verder was Heung-min Son de man in de punt van de aanval en werd hij door Brennan Johnson, James Maddison en Dejan Kulusevski van aanvoer voorzien.

Het eerste bedrijf op Villa Park leverde weinig werk voor de aanwezige doelmannen op. Beide ploegen kwamen dan wel tot de vijandelijke zestien, geschoten werd er maar weinig. Zo voorkwam Van de Ven na zo'n vijf minuten spelen een schot van Watkins met een sterke ingreep.

Diezelfde Watkins zou voor de rust nog een aantal keren dreigend zijn, maar steeds ontbrak het aan het eindproduct. Zo koos hij er voor het doel van Tottenham voor om een medespeler in te spelen, maar zijn pass bleek onzuiver, waarmee de kans verkeken was.

Na de theepauze volgden snel een aantal hoogte- en dieptepunten. In de 49ste minuut ging Van de Ven op de grond zitten met een blessure. De centrumverdediger had even daarvoor de kwetsuur opgelopen bij het blokkeren van een schot en kon niet verder spelen. Radu Dragusin was zijn vervanger.

Nog geen minuut later wist Tottenham de ban te breken. Na een snelle uitbraak speelde Kulusevski Pape Matar Sarr in aan de rechterkant van het veld. De controleur had een verrassend strakke voorzet in huis en zag toe hoe Maddison binnenwerkte: 0-1.

Die stand zou niet lang op het scorebord staan. Diep op eigen helft probeerde centrale verdediger Ezri Konsa enkele minuten later een voetballende oplossing te vinden. Zijn pass op Youri Tielemans was echter niet scherp, waardoor Tottenham kon overnemen. Twee passes later stond Brennan Johnson oog in oog met Emiliano Martínez: 0-2.

Daarmee leek het een hele lastige opgave te worden voor Villa om nog een resultaat te behalen. Nog moeilijker werd het vanaf minuut 65, toen John McGinn een rode prent ontving na een felle charge op Destiny Udogie.

De twee tegentreffers en de rode kaart zou Villa dan ook niet meer te boven komen. In de eerste minuut van de blessuretijd gooide Tottenham het duel definitief in het slot: Son scoorde op aangeven van Kulusevski: 0-3. Daarmee was het nog niet gebeurd, want vlak voor tijd deed ook invaller Timo Werner nog een duit in het zakje: 0-4.

