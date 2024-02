Tottenham lijdt diep in blessuretijd puntenverlies door ex-PSV'er Branthwaite

Everton heeft zaterdagmiddag op de valreep een punt gepakt tegen Tottenham Hotspur. Dankzij een doelpunt van voormalig PSV’er Jarrad Branthwaite diep in de blessuretijd was 2-2 de eindstand in Liverpool. Lang leken the Spurs op weg naar de zege door twee treffers van Richarlison, maar uiteindelijk moest de nummer vier van de Premier League dus genoegen nemen met een punt.

Tottenham begon met Micky van de Ven in de basis. De Nederlander vormde het hart van de defensie en zou een uitstekende wedstrijd spelen. Arnaut Danjuma ontbrak in de wedstrijdselectie bij de thuisploeg vanwege een lichte blessure.

Everton en Tottenham, de enige clubs die altijd op het hoogste niveau actief waren zonder kampioen te worden, maakten er in de eerste helft een geweldig voetbalgevecht van. Al na vier minuten spelen leidde dat tot de openingstreffer van Richarlison.

De Braziliaan werd bediend door Destiny Udogie en kon vogelvrij de 0-1 tegen de touwen schieten. Everton kwam vervolgens iets beter in de wedstrijd en tekende na een half uur spelen voor de verdiende gelijkmaker. Een corner van Dwight McNeil leek er ineens in te draaien, maar het was Jack Harrison die het laatste zetje gaf.

Het duel tussen de nummers vier en achttien van de ranglijst golfde op en neer. Technische hoogstandjes waren er van Dominic Calvert-Lewin (schitterende aanname) en Jordan Pickford (fraaie uittrap), maar gescoord werd er door de bezoekers. Opnieuw stond Richarlison aan het einde van een Tottenham-aanval: 1-2.

De tweede helft was een stuk minder spectaculair. Pedro Porro zag een schot in de korte hoek eenvoudig worden gepakt door Pickford en ook Timo Werner trof de Everton-goalie, maar hij bleek buitenspel te hebben gestaan.

Everton ging in de slotfase nog volop op zoek naar de gelijkmaker, in de hoop dichter bij de veilige zeventiende plek op de ranglijst te komen. Youssef Chermiti kreeg de bal er in kansrijke positie niet in, maar dat lukte Branthwaite in de vierde minuut van de blessuretijd wel: hij kopte een hoekschop binnen. Zodoende pakte de thuisploeg toch nog een punt.

