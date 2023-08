Tottenham kan maar één antwoord geven na bod van 100 miljoen op Kane

Maandag, 7 augustus 2023 om 17:09 • Jeroen van Poppel

Tottenham Hotspur gaat niet akkoord met het torenhoge bod van Bayern München op Harry Kane, zo meldt David Ornstein van The Athletic. De Duitse recordkampioen heeft 100 miljoen euro inclusief bonussen over om het éénjarige contract van de dertigjarige topspits af te kopen, maar the Spurs geven geen krimp.

Bayern stelde Tottenham een ultimatum: der Rekordmeister wilde een antwoord horen op het ultieme bod dat werd ingediend in Londen. Met een aankoopbedrag van maximaal honderd miljoen euro zou Kane de duurste speler uit de clubhistorie van Bayern zijn geworden, maar zover komt het niet. Naar eigen zeggen schakelt Bayern nu door naar alternatieven, waardoor een zomerse toptransfer voor Kane van de baan lijkt.

Tottenham heeft nog altijd de hoop dat de clubtopscorer aller tijden een nieuw contract zal ondertekenen, maar niets wijst erop dat Kane dat van plan is. De aanvaller dreigt daarmee aan het eind van het seizoen transfervrij te vertrekken. In dat geval krijgt Kane veel meer opties dan alleen Bayern, omdat dan ook alle Premier League-topclubs in beeld komen. De kans dat Tottenham deze zomer zou meewerken aan een binnenlandse transfer is vrijwel nihil, maar the Spurs worden bij een transfervrije overgang natuurlijk buitenspel gezet.

Toen in 2021 Manchester City zich voor Kane meldde zette de aanvaller zijn zinnen volledig op een transfer. Hij gooide zijn kont tegen de krib, maar voorzitter Daniel Levy hield Kane aan zijn contract. De spits heeft daarvan geleerd en zal zich nu niet verzetten tegen een langer verblijf in het Tottenham Hotspur Stadium. Kane liet dat zondag ook blijken in de oefenwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk (5-1) door liefst vier doelpunten te maken.