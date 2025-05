Tottenham Hotspur wint ook in Noorwegen en wacht Europa League-finale tegen Manchester United

Tottenham Hotspur heeft zich donderdagavond geplaatst voor de finale van de Europa League. De ploeg van manager Ange Postecoglou zag zijn manschappen met 0-2 winnen van FK Bodø/Glimt dankzij goals van Dominic Solanke en Pedro Porro. Dat was voor Spurs, na de 3-1 zege in de heenwedstrijd, meer dan voldoende voor een plek in de finale. Daarin is Manchester United op woensdag 21 mei de tegenstander.

Bodø wist vorige week het laatste doelpunt te maken in de heenwedstrijd en dat geloof probeerde de ploeg van de ooit aan Ajax gelinkte Kjetil Knutsen direct te etaleren in de return. De Noren kregen hun eerste kansje uit een standaardsituatie. Ole Blomberg schoot bij de tweede paal in het zijnet. Tottenham zorgde met gevaarlijke voorzetten voor dreiging, al stond goalie Nikita Haikin telkens paraat.

Dat Haikin een prima doelman is, liet de 20-jarige Rus nog maar eens zien toen hij een vrije trap van Porro uit de bovenhoek werkte. De ploegen waren aan elkaar gewaagd, en dus moesten details het verschil maken.

Een mislukte voorzet van Patrick Berg leverde de Noren bijna de voorsprong op, ware het niet dat Guglielmo Vicario op het laatste moment een handje tegen zijn inzet aan kon zetten. Aan de overkant van het veld in het Aspmyra Stadion schoot Yves Bissouma wild over vanaf randje zestien, en was 0-0 de logische ruststand.

Bodø schreef al geschiedenis door het eerste Noorse team te worden dat de halve finale van een Europees toernooi bereikte, en om nóg meer geschiedenis te schrijven met een finaleplaats moest het na rust minimaal twee keer scoren.

Bodø probeerde het dan ook, maar de organisatie bij Spurs stond uitstekend. Ook op de momenten dat een treffer voor de gastheren aanstaande leek, redde de verdediging van de Londenaren de meubelen. Zo ook toen Destiny Udogie net op tijd voor zijn man kwam, waarmee hij de zeker lijkende 1-0 voorkwam.

De hoop verdween compleet bij Bodø toen Tottenham Hotspur na ruim een uur voetballen op voorsprong kwam. Cristian Romero kopte een hoekschop door richting de tweede paal, waar Solanke opdook en binnengleed: 0-1. En het werd met het nodige geluk ook 0-2, toen een mislukte voorzet van Porro via de binnenkant van de paal binnenviel.