Tottenham Hotspur wil Manchester City verlossen van grootverdiener

Tottenham Hotspur gaat aankomende zomer een poging wagen om Jack Grealish over te nemen van Manchester City, zo meldt Give Me Sport. Ook AC Milan is geïnteresseerd in de aanvaller.

Grealish maakte in de zomer van 2021 voor een bedrag van 117,5 miljoen euro de overstap van Aston Villa naar Manchester City. De Engels international was een belangrijk onderdeel van het elftal waarmee the Citizens de treble wisten te winnen.

Dit seizoen moet Grealish vaker genoegen nemen met een plek op de bank dan hem lief is en dus lijkt een vertrek aanstaande. De linksbuiten kwam tot dusver dit seizoen 27 keer in actie voor de ploeg van Pep Guardiola, waarvan veertien keer als basisspeler.

Het rendement van Grealish laat te wensen over met pas twee doelpunten en vijf assists. In 151 optredens voor de kampioen van Engeland was hij goed voor zestien doelpunten.

Tottenham Hotspur zou de aanvaller willen verlosen van zijn uitzichtlose situatie bij Manchester City. Spurs zou in de winterstop ook al belangstelling hebben getoond in Grealish, maar wist toen geen overeenkomst te bereiken met the Citizens.

Een zomerse overstap lijkt een serieuze mogelijkheid, maar hangt af van twee details: de vraagprijs van Manchester City en de salariseisen van Grealish.

Het Italiaanse AC Milan zou ook op het vinkentouw zitten voor de international van Engeland. De club gaat komende zomer afscheid nemen van huurling João Felix, waardoor er voorin weer ruimte komt in de selectie. Of Grealish open staat voor een overstap naar Italië is nog niet bekend.