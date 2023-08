Tottenham Hotspur wil aanval versterken en heeft megatalent Barça op het oog

Woensdag, 30 augustus 2023 om 09:38 • Lars Capiau • Laatste update: 11:30

Tottenham Hotspur onderhandelt met FC Barcelona over een huurtransfer van Ansu Fati, zo meldt Fabrizio Romano woensdagochtend. Fati sukkelde na zijn bliksemstart lang met blessures bij los Azulgrana en is flink in de pikorde gedaald onder trainer Xavi. The Spurs willen de twintigjarige Spanjaard een tijdelijke uitkomst bieden.

De club uit Noord-Londen is na het vertrek van topschutter Harry Kane nog altijd naarstig op zoek naar aanvallende impulsen. Voorin wist de ploeg zich tot nog toe te versterken met Manor Solomon en Alejo Véliz. Fati belandde bij Barcelona op een zijspoor na zijn langdurige blessures. De club trok Raphinha, Ferran Torres en Robert Lewandowski aan, waar de inmiddels vertrokken Ousmane Dembélé ook vaak verzekerd was van een basisplaats.

Understand Tottenham are now in contact with Barça to negotiate for Ansu Fati deal on loan until June 2024. ?????? #THFC Discussions about conditions of the deal but Barça want 100% of the salary covered. Ansu, also presented to Chelsea as opportunity but no former approach yet. pic.twitter.com/AxXVrmVqcW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

Met de plotselinge doorbraak van de zestienjarige Lamine Yamal lijkt Fati ook dit jaar niet op veel speeltijd te hoeven rekenen. De vleugelaanvaller is daarom door de Catalaanse clubleiding bij meerdere clubs in de Premier League aangeboden voor een huurtransfer. Naast the Spurs zou de aanvaller ook bij stadgenoot Chelsea zijn aangeboden. Tottenham Hotspur lijkt dus op de aanbieding in te gaan, waar the Blues zich nog niet formeel hebben gemeld in Spanje.

FC Barcelona heeft volgens diverse Spaanse media al een vervanger voor Fati in gedachten. João Félix, die eerder al openlijk solliciteerde voor een transfer naar de regerend kampioen, moet al dan niet tijdelijk overkomen van Atlético Madrid. De Portugees verkeert momenteel in een uitzichtloze situatie in de Spaanse hoofdstad.