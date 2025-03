Tottenham Hotspur sorteert voor op ontslag Postecoglou en wijst topkandidaat aan

Er bestaat veel onzekerheid over de toekomst van Ange Postecoglou bij Tottenham Hotspur. Onder leiding van de Australische manager staan de Londenaren op een uiterst teleurstellende veertiende plaats in de Premier League. De club bereidt zich vast voor op een mogelijk ontslag van Postecoglou, weet The Athletic.

Mede door blessureleed beleeft Spurs voorlopig een seizoen om zeer snel te vergeten. Van de 29 Premier League-wedstrijden die Spurs speelde, verloor het er meer dan de helft (15). In de nationale bekertoernooien is de ploeg bovendien uitgeschakeld.

Het enige wat het seizoen kan redden en de club Europees voetbal voor komend seizoen kan opleveren, is de Europa League. Nadat het in de achtste finale afrekende met AZ, wacht Eintracht Frankfurt, dat Ajax kansloos liet, in de kwartfinale.

Het winnen van de Europa League zou de ploeg van Postecoglou een Champions League-ticket opleveren, maar de positie van de manager, die een contract heeft tot medio 2027, staat hoe dan ook zwaar onder druk. Dusdanig zelfs, dat de club al meerdere kandidaten heeft aangewezen om Postecoglou te vervangen, áls het tot een ontslag komt.

The Athletic weet dat Andoni Iraola de topkandidaat is. De Spanjaard presteert dit seizoen uitstekend met het vrij bescheiden AFC Bournemouth, dat tien punten meer heeft dan Spurs en op de tiende plaats nog volop kans maakt op een plek die Europees voetbal oplevert.

Iraola heeft een contract tot medio 2026 bij Bournemouth en als Spurs en Iraola heil zien in een samenwerking, dient Spurs te voldoen aan de vertrekclausule van twaalf miljoen euro in het contract van de trainer.

Naast Iraola staan ook Marco Silva (Fulham) en Thomas Frank (Brentford) op het lijstje bij Spurs. Silva staat met Fulham op een keurige achtste plaats, terwijl Brentford de nummer elf van de Premier League is, vlak achter het Bournemouth van Iraola.