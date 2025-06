Thomas Frank is de nieuwe manager van Tottenham Hotspur, zo verzekert transfermarktexpert Fabrizio Romano met zijn kenmerkende 'here we go' op X. De coach van Brentford is de opvolger van de vrijdag ontslagen Ange Postecoglou.

Tottenham is met Frank tot een akkoord gekomen over een meerjarig contract en de invulling van zijn technische staf. De Europa League-winnaar maakt gebruik van de ontsnappingsclausule van twaalf miljoen euro in het doorlopende contract van de Deen bij Brentford.

De overgang van de 51-jarige manager moet nog wel officieel wereldkundig worden gemaakt door Tottenham en Brentford. Het lijkt echter een kwestie van tijd voordat er witte rook opstijgt vanuit het Tottenham Hotspur Stadium.

Frank is de duurste manager ooit voor Tottenham, dat nog nooit een bedrag van boven de vijf miljoen euro betaalde voor een coach. De Scandinavische manager begint over enkele weken aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Premier League.

Volgens Sky Sports is Frank al langere tijd de absolute topkandidaat. Technisch directeur Johan Lange kent de Deen goed uit hun gezamenlijke tijd in Denemarken.

Na het ontslag van Postecoglou werden ook Marco Silva (Fulham) en Andoni Iraola (Bournemouth) genoemd als mogelijke opvolgers. Het werd echter al snel duidelijk dat Frank over de beste papieren beschikt om in Noord-Londen aan de slag te gaan.

Frank kan op 13 augustus direct een prijs winnen. Tottenham speelt dan tegen Paris Saint-Germain in de UEFA Super Cup, na het winnen van de Europa League.

Aan Frank de taak om Tottenham beter te laten presteren in de Premier League. De Noord-Londenaren eindigden afgelopen seizoen als zeventiende en verloren maar liefst zeventien duels.