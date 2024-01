Tottenham Hotspur rekent na zeer productief kwartier af met Brentford

Tottenham Hotspur heeft een uiterst belangrijke zege behaald in de Premier League. Dankzij een zeer productief kwartier aan het begin van de tweede helft won de ploeg van manager Ange Postecoglou uiteindelijk met 3-2 van Brentford. Dankzij de zege stijgt Tottenham naar de vierde plaats, met evenveel punten als nummer vijf Aston Villa. Brentford staat vijftiende.

Aan de kant van Tottenham kreeg Micky van de Ven een basisplaats toebedeeld. Hij vormde het hart van de verdediging met Cristian Romero. Voorin moest spits Richarlison Oranje-doelman Mark Flekken zien te verschalken.

Brentford dacht na een klein kwartier op voorsprong te komen, maar kwam bedrogen uit toen bleek dat de treffer van Mads Roerslev werd afgekeurd wegens buitenspel. Even later was het alsnog raak voor de bezoekers. Destiny Udogie leed zeer slordig balverlies, waarna Ivan Toney onderweg naar het Spurs-doel ging. De Italiaan redde, maar was kansloos bij de rebound van Neal Maupay: 0-1.

Vrijwel direct na rust maakte Tottenham de gelijkmaker via Udogie, die de bal enigszins fortuinlijk voor zijn voeten kreeg en van dichtbij afrondde: 1-1. Tottenham kreeg vleugels en profiteerde daar vrijwel direct van. Timo Werner gaf prima voor op Brennan Johnson, voor wie het een simpel karwei was om binnen te schuiven: 2-1.

Tottenham was in de openingsfase na de theepauze niet te houden en maakte er ook snel 3-1 van via Richarlison. In eerste instantie leek James Maddison de doelpuntenmaker te worden, maar zijn schot werd nog tegengehouden door een verdediger. Uit de rebound schoot Richarlison alsnog raak.

Toch wist Brentford nog terug in de wedstrijd te komen en dat had het te danken aan de defensie van Tottenham. Bij een dramatische bal terug op Vicario werd niet de doelman van Tottenham, maar Brentford-spits Toney bereikt. Het was voor de recent van een schorsing teruggekeerde spits een koud kunstje om de Italiaan vervolgens te verschalken: 3-2.

Zodoende was er nog niets gespeeld, al bleef Tottenham de aanval zoeken. Zo kwam Richarlison dicht bij zijn tweede van de avond, ware het niet dat Flekken een prima redding in huis had. Aan de andere kant was de kans voor de even daarvoor ingevallen Shandon Baptiste nog groter. Zijn volley in de zestien werd ternauwernood over de lat getikt door Vicario. Dichterbij zou Brentford niet meer komen.

