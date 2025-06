Tottenham Hotspur plukt opvolger van Ange Postecoglou weg bij stadgenoot

Thomas Frank is de nieuwe manager van Tottenham Hotspur, zo maken de Engelsen bekend via de officiële kanalen. The Spurs betalen naar verluidt zo’n twaalf miljoen euro om de 51-jarige Deen los te weken bij Brentford. Frank tekent een contract tot medio 2028 in Noord-Londen.

Justin Cochrane, Chris Haslam, Joe Newton en Andreas Georgson voegen zich bij zijn technische staf in het Tottenham Hotspur Stadium. Frank is de opvolger van Ange Postecoglou, die ondanks de Europa League-winst het veld moest ruimen.

De Deense trainer was sinds eind 2016 actief bij Brentford. Frank was tot eind 2018 de assistent van Dean Smith. Daarna nam hij het stokje over.

Met Frank aan het roer promoveerden de Londenaren naar de Premier League. De manager wist zijn ploeg daarna altijd in de hoogste divisie te houden.

“Met Thomas hebben we een van de meest vooruitstrevende en innovatieve hoofdtrainers binnen de sport aangesteld”, schrijft Spurs.

“Hij heeft een bewezen staat van dienst in de ontwikkeling van spelers en teams en we kijken uit naar zijn leiding”, aldus de Londenaren.