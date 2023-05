‘Tottenham Hotspur plant gesprekken in met Arne Slot en zijn zaakwaarnemer’

Woensdag, 17 mei 2023 om 16:00 • Noel Korteweg

Tottenham Hotspur heeft gesprekken ingepland met Arne Slot en diens zaakwaarnemer, zo meldt Paul O Keefe, een Engelse zaakwaarnemer en intermediair die geregistreerd staat bij de FA. Tijdens het gesprek zal besproken worden hoe beide partijen kijken tegenover een mogelijk dienstverband. Tottenham gaat ook nog met andere trainers praten, aldus O Keefe.

Eerder op de woensdag werd bekend dat Xabi Alonso heeft bedankt voor het trainerschap in het Tottenham Hotspur Stadium. De 41-jarige Spaanse oefenmeester heeft bevestigd dat hij op zijn post blijft bij Bayer Leverkusen. “Ik blijf bij Leverkusen”, aldus Alonso in gesprek met SPORT1. “Ik ben ontzettend gelukkig bij deze club en met dit team.” Daardoor heeft Slot in ieder geval één concurrent minder. Volgens the Athletic hoort de trainer van Feyenoord samen met Luis Enrique, Roberto De Zerbi en Rúben Amorim bij de laatste kanshebbers. O Keefe denkt dat Slot, De Zerbi en Amorim uiteindelijk overblijven.

Feyenoord probeert op zijn beurt koste wat het kost te voorkomen dat Slot deze zomer vertrekt. De oefenmeester heeft nog een tweejarig contract en een clausule waarbij geïnteresseerde clubs een afkoopsom kunnen betalen om hem los te weken, geldt volgende zomer pas. De Rotterdammers kunnen nu dus vragen wat ze willen aan clubs die Slot willen overnemen. Algemeen directeur Dennis te Kloese bevestigde vorige week al dat Feyenoord er alles aan gaat doen om Slot te behouden.

The Telegraph meldde dinsdagavond dat de kersverse landskampioen een verbeterd contractvoorstel ter waarde van bijna drieënhalf miljoen euro per jaar gaat doen aan Slot. "Het aanbod van Feyenoord lijkt voor Premier League-begrippen niet enorm, maar laat de enorme toewijding van de club zien", aldus de Britse krant. Volgens Valentijn Driessen en Martijn Krabbendam is Slot met een salaris van rond de twee miljoen euro nu al de bestbetaalde trainer ooit bij de club. De oefenmeester zou bij Tottenham minimaal het dubbele kunnen verdienen van het topaanbod van Feyenoord.