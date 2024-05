Tottenham Hotspur overtuigt en pakt Europa League-ticket; Luton Town degradeert

Tottenham Hotspur is als vijfde geëindigd in de Premier League. De ploeg van manager Ange Postecoglou had tegen Sheffield United eigenlijk aan een punt genoeg om plek vijf, en daarmee een Europa League-ticket, veilig te stellen. The Spurs lieten niets aan het toeval over en wonnen overtuigend met 0-3. Dejan Kulusevski was met twee treffers de grote man. Luton Town wist ondertussen geen mirakel te bewerkstelligen en degradeert naar het Championship.

Aan de kant van Tottenham begon Micky van de Ven zoals verwacht in de basis. De Oranje-international werd als linksback opgesteld door Postecoglou. Voorin moesten Kulusevski, James Maddison, Son Heung-min en Brennan Johnson voor het gevaar zorgen. Gustavo Hamer was basisspeler bij Nottingham.

Een dramatische kopbal van Radu Dragusin op Van de Ven leidde een counteraanval in. Ben Brereton Díaz schoot vanaf randje zestien net over. Diezelfde Brereton Díaz kwam even later nog dichterbij, al had hij ditmaal de pech dat zijn inzet van dichtbij de paal trof.

Aan de andere kant bleek Tottenham bijzonder effectief. Van de Ven veroverde de bal op uitstekende wijze en via Maddison en Son belande de bal perfect voor de linker van Kulusevski, die via de binnenkant van de paal raak schoot: 0-1.

Tottenham nam het heft na de openingstreffer definitief in handen en kwam tot tweemaal toe zeer dicht bij de 0-2. Allereerst had Rodrigo Bentancur de pech dat zijn geplaatste schot de paal trof. In de rebound die volgde belandde de bal voor de voeten van Son, wiens inzet op voortreffelijke wijze uit de hoek werd gehouden door Sheffield-goalie Wesley Foderingham.

Een nieuwe Spurs-aanval leidde tot een schot van Pedro Porro, die verwoestend uithaalde richting de verre hoek. Andermaal redde Foderingham fraai. De doelman had vlak voor rust ook een uitstekende voortzetting in huis, wat een scherpe counteraanval inleidde.

De bal kwam terecht voor de voeten van Cameron Archer, die zijn meerdere moest erkennen in Guglielmo Vicario. Op slag van rust redde Foderingham nog maar eens, ditmaal op een schot van Maddison.

Vlak na rust verdubbelde Tottenham zijn voorsprong via Porro. De Spanjaard kreeg de bal voor zijn rechtervoet, nadat een scrimmage voor het doel van Foderingham niets had opgeleverd. Porro schoot met grote overtuiging en snelheid raak: 0-2.

Het duel was definitief beslist toen Kulusevski er halverwege de tweede helft 0-3 van maakte. De Zweed schoof op aangeven van Maddison binnen. Foderingham zag er voor de verandering eens niet goed uit. Beide ploegen kregen nadien nog kansjes, maar gescoord werd er niet meer.

Luton Town

Luton wist vooraf al dat het moest winnen van Fulham, en ook een nederlaag van Nottingham Forest was vereist om kans te blijven houden op handhaving. Luton wist aan de eerste voorwaarde al niet te voldoen, daar de ploeg met 2-4 verloor van Fulham. Raúl Jiménez was met twee treffers een plaaggeest voor Luton.

Nottingham liet ondertussen niets aan het toeval over en won met 1-2 van het al gedegradeerde Burnley. Zo sluiten the Tricky Trees het seizoen uitstekend af en is de tweevoudig Europacup I-winnaar ook komend seizoen actief op het hoogste niveau.

