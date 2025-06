Tottenham Hotspur opent gesprekken en kan kassa van Ajax laten rinkelen

Mohammed Kudus staat bovenaan het verlanglijstje van Tottenham Hotspur, zo weet Fabrizio Romano te melden in navolging van The Telegraph. De Ghanees van West Ham United staat open voor een transfer naar the Spurs.

De Noord-Londense club heeft al contact opgenomen met de zaakwaarnemer van Kudus, maar krijgt volgens Romano flinke concurrentie in de strijd om zijn krabbel.

Welke clubs precies, maakt de Italiaanse transfergoeroe niet bekend. Geïnteresseerde clubs zullen echter wel diep in de buidel moeten tasten voor Kudus. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt hij een waarde van 45 miljoen euro.

Kudus verkaste in de zomer van 2020 van FC Nordsjaelland naar Ajax. De Amsterdammers betaalden acht miljoen euro voor zijn diensten. In de hoofdstad van Nederland werd hij twee keer kampioen van Nederland en legde hij eenmaal beslag op de Eurojackpot KNVB Beker.

In de zomer van 2023 maakte de rechtsbuiten annex middenvelder zijn droomtransfer naar de Premier League. West Ham United maakte maar liefst 43 miljoen euro over naar Ajax om hem over te nemen.

In Engeland kwam hij tot dusver precies tachtig keer in actie. Hij wist namens West Ham United negentien doelpunten te maken en dertien assists te leveren.

Voormalig technisch directeur van Ajax, Sven Mislintat, heeft een doorverkoopclausule van tien procent over de winst bedongen. Als West Ham Kudus verkoopt voor zestig miljoen euro, dan ontvangt Ajax een bedrag van 1,7 miljoen.