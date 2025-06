Romano onthult welke grote naam 'nee' zegt tegen Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur nam vrijdag afscheid van manager Ange Postecoglou. De Australische manager bezorgde de Londense club de Europa League, de eerste prijs in zeventien jaar tijd. Toch was dat voor het bestuur van Tottenham niet voldoende om de samenwerking een vervolg te geven.

De zoektocht naar een geschikte opvolger is inmiddels in volle gang. Volgens Fabrizio Romano is Thomas Frank de topkandidaat om Postecoglou op te volgen. De bedoeling is dat de gesprekken met de manager van Brentford de komende week geïntensiveerd worden.

De 51-jarige Frank, afkomstig uit Denemarken, is sinds 2016 verbonden aan Brentford. Eerst als assistent-manager, sinds 2018 als eindverantwoordelijke. Frank promoveerde vier jaar geleden met the Bees naar de Premier League en heeft van zijn ploeg een stabiele middenmoter gemaakt.

Kort na het ontslag van Postecoglou bij Tottenham dook de naam van de Deense manager al op. Ook Marco Silva (Fulham) en Andoni Iraola (Bournemouth) werden in verband gebracht met de vacante trainerspositie.

Romano meldt voorts dat Tottenham afgelopen week contact heeft gezocht met Roberto De Zerbi. Dat gebeurde voordat de beslissing was genomen om Postecoglou op straat te gooien.

De Zerbi voelt er echter niets voor om Olympique Marseille na één seizoen te verlaten. De Italiaanse coach loodste zijn ploeg naar plek twee in de Ligue 1 en gaat met Marseille de Champions League in.

De oefenmeester van Marseille weet wat het is om in de Premier League te werken. De Zerbi stond tussen 2022 en 2024 namelijk aan het roer bij Brighton & Hove Albion.