Tottenham Hotspur mondeling akkoord met manager die 12 miljoen euro moet kosten

Thomas Franks is tot een mondeling akkoord gekomen met Tottenham Hotspur, zo verzekert journalist Ben Jacobs van GiveMeSport op X. De huidige manager van Brentford is de beoogde opvolger van Ange Postecoglou, die vrijdag werd ontslagen door Tottenham.

Frank beschikt over een ontsnappingsclausule van circa 12 miljoen euro in zijn doorlopende contract bij Brentford. Tottenham is daarnaast met de Deense manager in gesprek over de invulling van zijn technische staf.

De naam van Frank dook direct na het ontslag van Postecoglou al op de Engelse media. Marco Silva (Fulham) en Andoni Iraola (Bournemouth) werden ook genoemd, maar de coach van Brentford beschikt momenteel over de beste papieren.

Frank (51) is sinds 2016 verbonden aan Brentford. Eerst als assistent-manager, sinds 2018 als eindverantwoordelijke. Hij promoveerde met the Bees in 2021 naar de Premier League en heeft van Brentford een stabiele middenmoter gemaakt.

Postecoglou kreeg vrijdag te horen dat hij niet langer de manager van Tottenham is. De beslissing omtrent zijn ontslag volgde na intensieve gesprekken met voorzitter Daniel Levy.

De Australische manager veroverde met Tottenham de Europa League, de eerste prijs sinds 2008 en de eerste Europese triomf sinds 1984. In de finale in Bilbao werd Manchester United met 1-0 verslagen.

Het was echter onvoldoende voor een derde seizoen bij Tottenham. De clubleiding meent dat verandering nodig is na de teleurstellende zeventiende plaats en de 22 nederlagen van afgelopen seizoen.