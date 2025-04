Tottenham Hotspur heeft na dit seizoen duidelijk plan met fel bekritiseerde Ange Postecoglou

Ange Postecoglou lijkt zijn baan bij Tottenham Hotspur niet meer te kunnen redden. Dat meldt The Telegraph. De 59-jarige trainer zal the Spurs na dit seizoen zo goed als zeker verlaten, ongeacht of hij de Europa League wint. Daardoor zou er na twee jaar een einde komen aan zijn verblijf in Noord-Londen.

Postecoglou zit al maanden op de schopstoel. Spurs staat op een historisch lage zestiende plaats in de Premier League en verloor dit seizoen al achttien (!) competitieduels. In alle competities staat de teller op 22 nederlagen in 52 duels.

De Londenaren kampen met veel blessures, maar de speelwijze en keuzes van Postecoglou zijn veel fans een doorn in het oog. Bovendien botert het niet altijd goed tussen (een deel van) de supporters en de trainer uit Australië.

Postecoglou heeft dit seizoen meermaals gezegd dat hij áltijd prijzen wint in zijn tweede seizoen bij een nieuwe club. Dat zou dit jaar dus zijn. Spurs speelt alleen in de Europa League nog om een prijs. In de halve finale is Bodø/Glimt de tegenstander.

Mocht Spurs het Europese toernooi winnen, dan speelt het komend seizoen alsnog in de Champions League. De resultaten lijken echter weinig verschil te maken wat betreft de toekomst van Postecoglou. Ook een eerste prijs voor Spurs sinds 2008 zal hem niet in de dug-out van de Engelsen houden, klinkt het.

Spurs wilde in de zomer van 2023 dolgraag Arne Slot aanstellen als nieuwe trainer. De oefenmeester zag die overstap echter niet zitten en bleef bij Feyenoord. De Londenaren schakelden daarom door naar Postecoglou, die twee seizoenen bij Celtic aan het roer stond. Postecoglou stond tot dusver tijdens 93 wedstrijden aan de zijlijn van Spurs.