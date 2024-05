Tottenham Hotspur heeft eerste zomeraanwinst al in selectie rondlopen

Timo Werner blijft in ieder geval nog een jaar langer bij Tottenham Hotspur, zo maken de Noord-Londenaren op de eigen kanalen bekend. De Duitse spits wordt nog een jaar gehuurd van RB Leipzig.

Bovendien hebben the Spurs een koopoptie bedongen in het huurcontract van de aanvalsleider. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano bedraagt die zo'n vijftien tot zestien miljoen euro.

Tottenham zal het volledige salaris dekken van de spits die in 57 interlands 24 keer scoorde voor de Duitse nationale ploeg. De 28-jarige spits is bij Leipzig blijkbaar overbodig. Ex-Vitessenaar Loïs Openda is daar de eerste keuze in de spits.

Werner kwam daarom vanaf januari ook al op tijdelijke basis uit voor Tottenham. In de laatste fase van de competitie worstelde de nummer negen met een dijbeenblessure. In dertien optredens was Werner tweemaal trefzeker en fungeerde hij drie keer als aangever.

Die samenwerking is nu met minstens een jaar verlengd. Volgend seizoen speelt Tottenham Hotspur wel weer in Europees verband. Ange Postecoglou leidde zijn ploeg na een bliksemstart naar Europa League-voetbal. Dit seizoen waren the Spurs niet actief op het Europese toneel.

Op de clubkanalen reageert Werner zeer content op zijn langere verblijf in het Tottenham Hotspur Stadium. "Ik ben heel blij om hier te zijn, in Noord-Londen. Ik zie hoe goed de club is, hoe goed wij als team zijn."

"Ik voel dat de mensen in het stadion achter mij staan en ik voel hoe blij ze zijn als ik een doelpunt maak", vervolgt Werner. "Spurs is een hele, hele goede plek voor mij om te blijven", besluit de spits.



